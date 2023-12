Mätta och nöjda tack vare ICA

ANNONS

Under JVM är ICA en matglad partner som ser till att alla funktionärer är mätta och belåtna. Men i vardagen finns engagemanget i det lokala.

– Vi brukar säga att vi är nära hela hockeysverige, säger Peter Hägg, chef för samhällsengagemang på ICA Sverige.

Ishockey är närapå en nationalsport i Sverige. Bland barn och unga är det den näst mest utövade idrotten. Varje år lägger runt 250 000 aktiva nästan fyra miljoner timmar på ishockey. Och för många är hockeyn mycket mer än bara träning och match. Runtom i landet skapar hockeyn trygghet och positiva sammanhang att samlas kring, glädjas åt och kämpa för.

– Ishockey är viktigt för många, men också en sport som kräver rätt mycket resurser för att alla ska kunna vara med. Därför är det ofta välkommet när lokala ICA-handlare kan vara med och stötta upp där det behövs; säger Peter Hägg.

Det finns över 1 300 enskilda ICA-handlare, med butiker på orter över hela landet. De ser olika lokala behov och det gör att deras engagemang varierar. En del anordnar turneringar, andra bjuder på mellanmål i samband med läger och cuper, man ordnar med familjeläktare så att alla kan gå på match tryggt och glatt, och på vissa orter har man till och med varit med och byggt ishallar och ser till att de kan ha öppet lite extra mycket så att ungdomar har någonstans att hänga på kvällar och helger.

– Ibland krävs rejäla insatser, men ofta kan även små saker göra stor skillnad. Eftersom vi finns över hela landet och ofta själva är ledare, tränare och föräldrar som hämtar, skjutsar och fixar så har vi goda möjlighet att se vad som kan göra mest nytta och bidra med just det, säger Peter Hägg.

Det lokala engagemanget hos ICAs handlare är starkt, men maten är såklart alltid i fokus. Under JVM klev ICA Sverige in för att se till att alla funktionärer, som med sitt engagemang gör turneringen möjlig att genomföra, får bra mat under turneringens gång.

– Vi vet att bra mat ger bra förutsättningar för att orka långa och roliga dagar. Att se till att funktionärerna har god mat under hela turneringen är vårt sätt att se till så att den här blågula hockeyfesten kan bli så bra som möjligt.

Att få sådan förstklassig hockeyunderhållning som JVM innebär, på hemmaplan i Sverige, är förstås fantastiskt roligt, menar Peter Hägg. Men det som ändå ligger närmast hjärtat är det lokala engagemanget, det som får hela hockeysverige att leva.

– För mig är det absolut starkast att vi finns med från norr till söder, från knattecup till världsmästerskap. Att ICA kan vara med och bidra till hockeyn, och därmed till samhället, det är det långsiktigt viktiga. På så sätt tycker jag vi har fog för att säga att vi, tillsammans, är nära hela hockeysverige.