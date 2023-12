ANNONS

Det blir ingen medalj för Småkronorna på World Junior A Challenge.

Sverige förlorar bronsmatchen mot USA med 8-5 – efter att Trevor Connelly gjort fyra mål varav ett zorro-mål.

Småkronorna får lämna Kanada utan medalj i World Junior A Challenge.

Det blev nämligen förlust för Sveriges U18-lag, som mötte U19-landslag i turneringen, då USA vann bronsmatchen med 8-5.

Trevor Connelly verkar trivas mot Sverige. När lagen möttes i gruppspelet stod talangen för 2+2 då USA vann med 7-4 och i bronsmatchen klev han fram och sköt fyra mål för att säkra medalj för amerikanerna.

Connelly, som tippas draftas i förstarundan av nästa års NHL-draft, fullbordade ett hattrick redan i första perioden då USA gick upp till en 5-3-ledning efter 20 galna minuter. I den andra perioden gjorde han sedan sitt fjärde mål, vilket betydde 7-3 i matchen, då han lade upp pucken på klubban och lade in den i krysset för ett klassiskt zorro-mål.

Totalt gjorde Connelly sex mål och elva poäng under turneringen och han gjorde alla sina mål samt åtta av poängen mot just Sverige.

Alexander Zetterberg poängbäst för Småkronorna

Sveriges bästa spelare i bronsmatchen var Örebrotalangen Alexander Zetterberg då han stod för 2+1 i matchen. Övriga målskyttar för Småkronorna var Linus Eriksson (Djurgården), Viktor Olofsson (HV71) och Lucas Pettersson (MoDo).

Carl Axelsson (Skellefteå) inledde matchen mellan stolparna men byttes ut efter första perioden då han hade släppt in fem mål på elva skott. Ebbe Lundberg (MoDo) byttes då in och räddade 18 av 21 skott under matchens två sista perioder.

Alexander Zetterberg var den främste spelaren för Småkronorna under turneringen med sex mål och tio poäng på sex matcher vilket även gav en delad fjärdeplats i poängligan. Därefter kom Lucas Pettersson på åtta poäng och bakom honom kom 16-årige Anton Frondell (Djurgården) samt Alfons Freij (Växjö) och Victor Eklund (Djurgården) på sju poäng.

Guldet vanns av Kanada Väst som besegrade Kanada Öst i finalen med 7-2.

TV: Filip Forsberg: "Blivit en liten nystart"