Phil Kessel har varit en av NHL:s största profiler under det senaste decenniet. Nu uppges “Phil the Thrill” blicka mot Europa.

Det har ännu inte blivit något nytt NHL-kontrakt för Phil Kessel. Nu kan den tidigare stjärnan vara på väg att korsa Atlanten för spel i Europa.

Det uppger insidern Pierre Lebrun.

Free-agent Phil Kessel still awaiting an NHL opportunity and that door hasn’t closed. But in the meantime, hearing that he’s looking into maybe playing some games in Swiss League. Nothing decided yet.