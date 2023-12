David Pastrnak är en av NHL:s största offensiva stjärnor. Men i natt hamnade tjecken i fokus av en annan anledningen. I 2-1-förlusten mot Rangers fick han matchstraff – för första gången i karriären.

New York Rangers vann med 2-1 mot Boston Bruins efter att ha avgjort i förlängningen.

Men den kanske största snackisen efter matchen var David Pastrnaks tackling på Ryan Lindgren. Superstjärnan smällde på backen längs sargen och sänkte också sin motståndare. Domarna valde att tilldöma honom ett matchstraff och han fick då lämna banan.

Och det var faktiskt den första gången, på över 600 NHL-matcher, som han fick lämna isen efter att ha ådragit sig ett matchstraff. Ryan Lindgren tog sig också till båset och såg uppenbart skakad ut. Det fanns även blodvite hos backen.

David Pastrnak got a five minute major and a game misconduct for this awful hit on Ryan Lindgren.#NHL #Boston #Bruins #NewYork #Rangerspic.twitter.com/jzGJDDshT9