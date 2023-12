ANNONS

Lian Bichsel fanns inte med i Schweiz preliminära trupp till JVM. Nu rapporterar Blick att Röglebacken nobbat spel i turneringen.

– Vi har inget annat val än att acceptera hans beslut, säger landslagets general manager Lars Weibel.

När Schweiz presenterade sin preliminära JVM-trupp lyste Lian Bichsels namn med sin frånvaro. Nu rapporterar schweiziska Blick att landslaget fått grönt ljus från Dallas Stars, som har kontrakt med Bichsel, om att ta ut honom till turneringen – men 19-åringen har valt att tacka nej.

Enligt general managern Lars Weibel menar Bichsel på att det blir svårare för honom att komma in i Rögles lag om han ska åka iväg med landslaget under en längre period under jul- och nyår.

– Vi har inget annat val än att acceptera hans beslut, säger Weibel till Blick.

Var VM-aktuell i våras

19-åringen spelade JVM med Schweiz förra säsongen och var även aktuell för att spela VM med herrlandslaget, innan en skada satte stopp för talangen.

Den här säsongen inledde Lian Bichsel i AHL-klubben Texas Stars, där han spelade 16 matcher. I slutet av november blev backtalangen klar för en återkomst till Sverige, då han lånats ut till Rögle under den resterande delen av säsongen. Den storvuxne backen har inte noterats för någon poäng på de två matcher han hunnit spela med klubben.

