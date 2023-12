ANNONS

Det blev dramatiskt värre mellan Vancouver och New Jersey. Nils Höglander kvitterade sent för Canucks, som då hade vänt ett tremåls-underläge, bara för att se Jesper Bratt skicka in 6-5-målet för Devils med 35 sekunder kvar.

Vancouver låg under med 5-2 i den tredje perioden och kom tillbaka till 5-5. Mycket tack vare Elias Pettersson och Nils Höglander som båda hade poäng i vändningen.

Men det var förgäves.

För när man väl hade kommit ifatt klev en annan svensk fram och sänkte dem. Nämligen Jesper Bratt som med 33 sekunder kvar av matchen sköt sitt andra mål för matchen och avgjorde tillställningen. Svensken höll sig kvar på bortre stolpen och snappade upp en retur som han då gjorde mål på.

Med det blev forwarden den som både öppnade och stängde målskyttet i matchen.

Jesper Bratt står nu noterad för 10+18 på 23 matcher och är med det bara bakom Filip Forsberg, William Nylander och Elias Pettersson när det kommer till poäng av svenskar.

På tal om Elias Pettersson hade han alltså två assist i den här matchen samtidigt som Nils Höglander stod för 5-5-målet i slutminuterna.

Matchfakta

Målskyttar:

Vancouver: J.T. Miller, Dakota Joshua, Brock Boeser, Sam Lafferty och Nils Höglander.

New Jersey: Jesper Bratt x2, Erik Haula, Jack Hughes, Michael Mcleod och Luke Hughes.