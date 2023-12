Jesper Wallstedt satte nytt personbästa då han räddade hela 43 skott i nattens seger.

Nu går 21-åringen upp i toppen av målvaktsligan med bäst räddningsprocent i AHL.

Det har varit en superhelg för Jesper Wallstedt i AHL.

Först räddade han 40 av 41 skott i fredagsnattens 5-1-seger mot Colorado Eagles. När lagen möttes igen under lördagsnatten stoppade Wallstedt 43 av 45 skott när Iowa Wild vann med 3-2. Han räddade alltså totalt 83 av 86 skott på två matcher i helgen.

43 räddningar är nytt personligt rekord för Wallstedt sett till räddningar i en och samma match.

Jesper Wallstedt made a career-high 43 saves on Saturday night as the Iowa Wild took a 3-2 win and completed a road sweep of the Colorado Eagles.



