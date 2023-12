ANNONS

En ny backskada gör att Timrå får vända sig till de yngre talangerna.

Nu hyllas trion stort av sportchefen Kimmo Kapanen.

– De har gjort det väldigt väldigt bra, säger han till Sundsvalls Tidning.

Det blev endast runt sju minuters spel för Tim Erixon under gårdagens möte mellan Timrå och Färjestad. Backen klev av och ger nu Ante Karlsson och Kimmo Kapanen huvudbry inför de kommande veckorna.

Å andra sidan kan både tränaren och sportchefen glädjas åt sättet som de yngre backarna klivit fram. Simon Forsmark var en jätte i matchen mot serieledarna och spelade hela 24 minuter medan både Noel Edfeldt och Emil Melander fick visa framfötterna.

– De har gjort det väldigt väldigt bra. Noel har haft en väldig utveckling senaste matcherna och blir bättre och bättre. Det har varit väldigt positivt hittills. Nu är nästa steg att Emil också får chansen att spela mer, säger Kimmo Kapanen till Sundsvalls Tidning.

20-årige Noel Edfeldt spelade dessutom mest av alla i Timrå i tisdagens möte med Rögle och är i allra högsta grad på väg att slå sig in i A-laget. Just att satsa på de yngre är något som sportchefen Kapanen jobbat extra med sedan han klev in i föreningen.

– Vi började förra året och får lite betalt för det nu. Vi måste tillåta unga spelare att göra misstag, de har inte rutinen som andra backar har, men de blir bättre och bättre. Vi måste bygga kulturen där de vet att de får misslyckas, säger Kapanen till ST.

Jagar inte förstärkning: “Vill låta juniorerna spela”

Med tanke på detta menar Kapanen att han inte vill ge sig ut på marknaden för snabbt - trots att man nu bara har sex ordinarie A-lagsbackar.

– Jag kan inte köpa hela tiden. Vi vill låta juniorerna spela och det skulle inte vara någon världsstjärna som kommer hit om vi skulle värva någon. I morgon (lördag) efter träningen gör vi en bedömning om vilka som kan spela den matchen. Nästa vecka har vi två matcher, så får vi se hur det ser ut efter uppehållet, säger han till ST.

