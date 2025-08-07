SHL-meriterad forward till Almtuna: ”Riktigt spännande”

Albin Eriksson, 25, är klar för Almtuna.

Den SHL-meriterade forwarden skriver på för Upplandsklubben.

Albin Eriksson lämnar Östersund för spel i Almtuna. Foto: Bildbyrån

Almtuna genom sportchef Nicklas Danielsson fyller på i truppen. Albin Eriksson från Östersund är klar, en spelare som i sin första Hockeyallsvenska säsong 2022/23 gjorde stor succé. Då stod han för 35 poäng varav 20 mål. Både det och det följande året spelade han för BIK Karlskoga. Efter det blev det ett år i Östersund, varifrån han nu går till Almtuna.

Innan dess har han spelat för Ilves och Ässät i finska högstaligan.

”Vi ser en stor potential i Albin”

Dessutom har 25-åringen erfarenhet från spel i SHL, såväl för Färjestad som Skellefteå. Hela 126 matcher har det blivit för honom i Sveriges högsta serie.

Almtunas sportchef lyfter fram potentialen i sitt nyförvärv.

– Vi ser en stor potential i Albin, han har många fina egenskaper som vi tror kommer falla väl ut hos oss i Almtuna. Framförallt besitter Albin ett väldigt bra skott som vi ska nyttja, säger Nicklas Danielsson till klubbens hemsida.

– Det ska bli en riktigt spännande säsong och jag ser verkligen fram emot att få dra på mig Almtunatröjan, säger spelaren själv.