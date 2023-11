TV: Toronto vann straffläggningen – efter märkliga scenerna

ANNONS

Florida avgjorde straffläggningen mot Toronto och Leafs-spelarna lämnade isen. Då hittade domarna en regelvidrighet och kallade tillbaka lagen. Sedan kunde Toronto avgöra och vinna med 2-1.

Det var märkliga scener som utspelade sig mellan Toronto och Florida. Evan Rodrigues avgjorde straffläggningen i den femte omgången – trodde alla.

Forwarden dribblade och lade sedan in pucken under Joseph Woll som såg sig besegrad. Torontospelarna gick in till omklädningsrummet samtidigt som Florida firade segern på isen.

Men då uppmärksammade domarna en sak. Rodrigues misstänktes ha gjort en dubbeltouch på pucken, vilket man inte får göra. Domarna gick ut och kollade på situationen och bedömde det då som att han hade slagit in en retur i målet.

Straffläggningen fick då fortsätta där Noah Gregor avgjorde i omgången efter.

Målskyttar under ordinarie tid var Kevin Stenlund för Florida och Noah Gregor för Toronto.