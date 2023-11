Kaapo Kakko klev av i nattens match mot Buffalo Sabres efter en otäck situation där finländarens ben vek sig under honom.

Nu kommer uppgifter om att 22-åringen blir borta länge – men inte ser ut att missa hela säsongen.

Kaapo Kakko vred sig i smärtor under nattens match mot Buffalo Sabres efter en situation vid ena sarghörnet.

Finländaren går in i en duell men tappar balansen och ena foten fastnar i isen. När han trillar verkar benet vika sig under honom och han är direkt i märkbart stora smärtor.

New York Rangers forward Kaapo Kakko has gone to the dressing room with an apparent leg injury following an awkward fall. pic.twitter.com/fyevFByKYZ

Under tisdagskvällen kommer det uppgifter om Kakkos status. Vince Z. Mercogliano på USA TODAY Sports skriver att 22-åringen sätts upp på långtidsskadelistan tillsammans med FIlip Chytil. Han skriver också att Kakko ser ut att bli borta en lång tid men att det positiva är att han inte ser ut att missa hela säsongen utan tros kunna göra comeback någon gång längre fram.

A couple notes:



- The #NYR don't believe Kakko's injury is season-ending, but he is expected to miss significant time



- Chytil's LTIR stint is retroactive to Nov. 3. He can be activated at any time, but this clears cap space for now.



- Fox is expected to play tomorrow.