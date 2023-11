Patrick Dwyer spelade i MoDo när klubben åkte ut ur SHL 2016.

Nu blir 40-åringen assisterande tränare i NHL-klubben Minnesota Wild.

Säsongen 2015/16 flyttade Patrick Dwyer till Sverige för spel i SHL med MoDo. Han hade dock ingen lyckad tid i Örnsköldsvik.

Forwarden stod för blott 0+7 på 33 matcher under grundserien och i kvalet mot Leksand noterades han för 1+0 på sex matcher. Dwyer delade ut en spearing på Tobias Forsberg i den sjätte kvalmatchen vilket gjorde att han var avstängd i den sjunde och avgörande matchen där MoDo förlorade och åkte ut ur SHL.

Dwyer avslutade sedan sin karriär 2019 och har sedan blivit tränare. De fem senaste säsongerna har han varit assisterande tränare för tre AHL-klubbar, Charlotte Checkers, Chicago Wolves och Iowa Wild men nu befordras 40-åringen.

I natt meddelade Minnesota Wild att de sparkar huvudtränaren Dean Evason samt assisterande tränaren Bob Woods. John Hynes anställs då som ny huvudtränare och nu presenterar också Wild att de har gjort klart med en assisterande coach till Hynes.

Det blir Patrick Dwyer som lyfts upp från farmarlaget Iowa Wild och nu blir assisterande tränare för Minnesota Wild i NHL.

Welcome to the team, Patrick 👏



More » https://t.co/pMewLULvY5#mnwild pic.twitter.com/8YzRqN11g4