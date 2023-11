Jonatan Berggren har gjort sju poäng på de fem senaste matcherna i AHL.

Då kallas svensken upp av Detroit Red Wings och får en ny NHL-chans.

Förra säsongen tog Jonatan Berggren en plats i Detroit Red Wings och visade då framfötterna med 15 mål och 28 poäng på 67 matcher i NHL.

Men när årets säsong drog igen så fick svensken inleda i farmarligan återigen men kallades upp efter två matcher. Det blev dock endast två matcher i NHL innan han skickades tillbaka ner till Grand Rapids Griffins i AHL.

Där har Berggren nu gjort succé den senaste tiden med sju poäng på fem matcher. Därför kallas 23-åringen tillbaka upp till Detroit och går rakt in i laget inför onsdagsnattens match mot New York Rangers.

UPDATE: The #RedWings today recalled right wing Jonatan Berggren from the AHL’s Grand Rapids Griffins. pic.twitter.com/K4vg8fZ8Te