Corey Perry sätts upp på unconditional waivers av Chicago Blackhawks i syfte att bryta hans kontrakt.

I ett uttalande skriver Chicago att han får sparken efter att ha “uppfört sig oacceptabelt”.

Den senaste tiden har Corey Perry mystiskt varit borta från Chicago Blackhawks lag och klubben har varit väldigt förtegna om situationen.

– Corey Perry har tagit ett steg bort från Chicago Blackhawks för att hantera en privatsak, sade Perrys agent förra veckan.

Nu meddelar Chicago att de sätter upp 38-åringen på unconditional waivers i syfte att bryta kontraktet och klubben skriver att Perry får sparken.

“Efter en intern utredning har Chicago Blackhawks kommit fram till att Corey Perry har uppfört sig oacceptabelt och på ett sätt som bryter mot både hans kontrakt samt Blackhawks interna policys för en professionell och säker arbetsmiljö. Därför placeras Corey Perry på unconditional waivers och vi avser att riva hans kontrakt omedelbart”, skriver Chicago Blackhawks i ett uttalande.

