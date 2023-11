Adam Edström lämnade Rögle för New York Rangers organisation i våras.

Nu kallas 23-åringen upp till NHL-truppen från farmarlaget och kan få debutera i världens bästa hockeyliga.

Efter att Rögle åkt ut ur SM-slutspelet i våras stod det klart att Adam Edström lämnade klubben för spel i Nordamerika. Forwarden har sedan enbart fått spela AHL-hockey med New York Rangers farmarlag – men det kan det snart bli ändring på.

Under tisdagen meddelar nämligen Rangers att Edström kallas upp till NHL-truppen och kan komma att göra debut för NYR. 23-åringen skulle i sådana fall bli den 83:e svensken att få speltid i NHL den här säsongen.

