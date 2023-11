ANNONS

Efter en tung kvalserie har Malmö rest sig igen. Kaptenen, Fredrik Händemark, som blivit ett med klubben blickar uppåt mot slutspelsplats - och berättar hur han och laget tagit sig dit.

– Jag har varit här under många år, byggt upp en kärlek till klubben, är kapten, har mycket ansvar och vill den här klubben allt.

En mas från Björbo är idag lagkapten i Malmö. 30-åriga Fredrik Händemark lämnade Leksand 2015 och har efter det tillbringat nästan all sin tid i Redhawks. Mellan 2020 och 2022 gjorde han några korta svängar till San José i NHL och SKA St. Petersburg i KHL.



Det har inte under hans tid i klubben riktigt varit samma Malmö som skämde bort publiken under 1990-talet med två SM-guld. Förra säsongen var Malmö dessutom nära att åka ur SHL, men höll sig kvar tack vare att man slog ut Brynäs i kvalet.



– När jag kom upp till Malmö (från Pantern) hade jag några bra säsonger med Peter (Andersson) som tränare samtidigt som Oscar (Alsenfelt) var viktig för oss i mål. Vi var inget flashigt lag då heller, men vi var ett lag som jobbade hårt och följde spelsystemet Peter hade satt ihop.

– Vi jobbade sjukt hårt för varandra och det tog oss rätt långt. Bland annat spelade vi då två kvartsfinaler och två semifinaler, berättar Fredrik Händemark då vi slagit oss ner på en trappa i Malmö Arena för en intervju.

– Peter försvann och det kom in lite nya tränare och spelare. Malmö hittade inte riktigt rätt där och det blev lite flängiga år. (Joakim) Fagervall fick gå och (Tomas) Kollar kom in.

– Det Malmö gjort bra tidigare med kontinuitet på framför allt tränarsidan blev under några år att man, som sagt var, inte hittade rätt. Man ska inte underskatta det där att man ska hitta rätt tränare, tro på det man gör och bygga under lång tid. Det tar tid att sätta det där och det går inte att bara byta från säsong till säsong. Jag tycker att vi den här säsongen visat att vi är på rätt väg.

Fredrik Händemark deppar under kvalmatch mot Brynäs. Foto: Bildbyrån.

Förra säsongen var tuff både för Malmö och lagkaptenen Fredrik Händemark. Laget slutade sist i SHL och tvingades kvala för att behålla SHL-statusen.– Det var brutalt och i sport väg. Fruktansvärt. Det finns såklart mer fruktansvärda grejer som händer runt om, men när man är inne i sporten…– Jag har bildat familj och har köpt hus i Malmö och hela den biten vilket också gjorde att det betydde så mycket mer än själva idrotten för mig just då.– Jag var inte glad och det kändes inget roligt alls. Jag åkte ur med Leksand, men jag var så pass ung då att jag inte förstod nog inte vad folk i samma ålder jag är i nu gick igenom då på samma sätt som jag gör nu.– Nu var jag mer en ledande spelare. Det var tufft att åka ur med Leksand, men hade vi åkt ur med Malmö hade det betytt mer på olika plan.

Som lagkapten innebär det att man har ett visst ansvar gentemot gruppen, kunde du sova gott på nätterna under kvalet?

– Nej, det kunde jag inte. Jag har varit här under många år, byggt upp en kärlek till klubben, är kapten, har mycket ansvar och vill den här klubben allt.

– På det sedan, som jag sa, ett privatliv med ganska små barn och nyköpt hus. Då hade det både på arbetesplanet och det privata planet saker som rivits upp. Nu klarade vi det, vilket var starkt.



Fredrik Händemark visade också väggen genom att göra två av målen i första kvalmatchen.



– Jag spelade bra i det kvalet precis som hela laget. Jag kände rätt tidigt att det skulle mycket till om Brynäs skulle ta oss. Det kändes som att Brynäs hade mer att förlora och att det tyngde deras killar mer än våra att vara i den situationen.



Malmös lagkapten kände också i samma stund som det stod klart att Brynäs åkt ut SHL sympati för gävlelagets spelare.



– Ja, verkligen. Efter slutsignalen var jag mer lättad. Att sedan få se hur många som grät, både publik, spelare och ledare gjorde att jag själv blev gråtfärdig. Man lider med dem, så är det.



Brynäs i Hockeyallsvenskan, hur är den känslan?

– Det känns såklart konstigt och första gången Brynäs är nere i modern tid, men det är så här seriesystemet är uppbyggt.

Äventyret utomlands: "Kan gå över lik där för att lyckas"

Mellan 2020 och 2022 var Fredrik Händemark i San Jose och SKA St. Petersburg, en tid som utvecklade honom en hel del som hockeyspelare.



– Den tiden kanske inte utvecklade mig ”skills-mässigt” utan mer i huvudet. Jag tror att jag tänker spelet på ett annorlunda sätt idag.

– Klart det var annorlunda med liten rink, men framför allt är det olika spelstilar i USA, Ryssland och Sverige.

– I USA var det mycket fram och tillbaka samtidigt som du måste ta snabbare beslut. Du kan inte hålla pucken lika länge som du kan göra på stor rink. I Ryssland är det mer individualister än själva lagspelet.

– Sverige är rätt unikt med det här att spela för laget, laganda. Man hjälper och gläds med varandra. Det är business här med, men det är på en annan nivå i Ryssland och USA. Varje individ kan gå över lik där för att lyckas personligen.

Det talar för Malmö 2023/24: "Lite frejdigare"

Den svenska modellen är också något som passar Fredrik Händemark bäst.– Ja, det tycker jag. När man är uppväxt med det jag nyss sa, laganda och allt sådant, så sitter det så djupt rotat i ryggmärgen att är det någon som gör ett misstag på isen är man där, täcker upp och hjälper varandra.– Det fungerar inte på samma sätt där borta (NHL). Först i slutet började spelet sätta sig hos mig, men då var säsongen redan över eftersom det var en kort säsong tack vare coronan. Jag hade behövt en full säsong med ”training camp” och hela den biten. Jag var där en lite för kort tid för att anpassa mig.– Ja, det har jag. Det är många bra spelare som kommer upp nu, men jag är stolt över att fått spela i NHL överhuvudtaget, gjort ett mål, tagit chansen att åka över och gjort mitt bästa.

Malmö ligger just nu på en 12:e plats, men bara med tre poäng upp till topp sex och fem poäng ner till kvalplats.



– Vi har haft en bra säsongsinledning. Vi är ett skickligt lag och spelar otroligt bra med pucken. Kollar har tryckt mycket på att vi ska vårda pucken i alla lägen. Lösa situationen med pucken. Den biten har vi utvecklat.

– Vi har fått in skickliga spelare på forwards och backsidan som verkligen vill spela så. Jag tycker att vi är både rörligare och puck-skickligare. Det är nog roligare att kolla på Malmö den här säsongen kontra tidigare år. Vi är nog lite frejdigare.



Är det Tomas Kollar som styrt om spelet till att vara med frejdigt?

– Ja, klart att han har en stor del i det. Sedan måste du ha spelarmaterialet och värva utifrån hur vi vill spela. Det tycker jag Björn Liljander har gjort bra, att hitta spelare som passar in i hur Malmö vill spela och bygga på det många år framöver.



Känslan är att ni har en helt annan harmoni i laget den här säsongen, hur är din känsla?

– Man ska inte heller underskatta att värva bra karaktärer. Sedan är det alltid svårt att veta om personerna kommer passa med varandra. Det är såklart lite tur också.

– Vi har ett ungt och hungrigt lag så viljan är hög hela tiden. Vi tränar på en hög nivå och folk vill bli bättre så det känns bra i gruppen.



Malmö vann sitt senaste SM-guld 1994, när vinner klubben sitt nästa?

– Det är en bra fråga. Förhoppningsvis inom en snar framtid. Vi får se vart det tar vägen den här säsongen. Det är en otroligt jämn serie där alla slår alla.

– Det gäller att ta sig in i slutspelet och sedan vet man aldrig. Där kan vad som helst hända, avslutar Fredrik Händemark med ett leende som visar på att han ser fram mot ett eventuellt slutspel.

Fredrik Händemark. Foto: Ronnie Rönnkvist.

