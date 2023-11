ANNONS

Calle Odelius ses som en av de ledande backar för Sverige inför JVM nästa månad.

Det var då oroväckande bilder både för Djurgården och Juniorkronorna då Odelius fick hjälpas av isen med en skada i kvällens match mot Karlskoga.

– Det där är riktigt trist för Djurgården och för Odelius, säger TV4:s kommentator Richard Hermansson.

Om bara ett par veckor ska förbundskaptenen Magnus Hävelid ta ut truppen som ska spela JVM i Göteborg kring årsskiftet.

Calle Odelius var med och spelade JVM redan förra året och har spåtts vara en av de ledande backarna för Juniorkronorna även i årets turnering.

Därför var det oroväckande bilder på Hovet under onsdagskvällen. Odelius fick nämligen lämna matchen med en befarad skada på höger ben. Det var fem minuter in i den andra perioden av matchen mellan Djurgården och Karlskoga som Odelius tacklades av Viktor Lennartsson bara någon meter ifrån sargen. Odelius ben ser ut att vika sig under honom i samband med att han faller in i sargen.

– Hur har det gått med Calle Odelius? Han får hjälp av sina lagkamrater och får ledas av isen. Det där är riktigt trist för Djurgården och för Odelius. Frågan är nu naturligtvis hur pass illa det är nu med Odelius efter den tacklingen, säger kommentatorn Richard Hermansson.

“Ser inte alls bra ut”

Odelius lade ingen vikt på sitt högra ben då han hjälptes av isen och han var i stora smärtor.

– Det ser inte alls bra ut. Sättet som han får in benet där, jag ser ju att pojken har ont. Det där är aldrig kul att se och det är bara att hoppas att det inte är någon allvarlig skada, säger TV4-experten Fredrik Söderström.

Calle Odelius har gjort fyra poäng på nio matcher den här säsongen för Djurgården.

Djurgården vann sedan matchen mot Karlskoga med 3-2.

