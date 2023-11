ANNONS

Växjös Marcus Sylvegård rider på vågen från matcherna med Tre Kronor. Forwarden sänkte Skellefteå med ett hattrick plus avgörande straff i återstarten av SHL – och leder nu skytteligan.

Marcus Sylvegård stod för tre poäng på tre matcher med Tre Kronor under Karjala Cup och har nu tagit med sig formen hem till Växjö.

Stjärnan sänkte under torsdagen Skellefteå med fyra mål, och är nu uppe på tolv gjorda mål på 18 matcher, vilket är bäst i ligan.

Redan i den första perioden stod forwarden för två mål och gav Växjö en bra grund att stå på. Men Skellefteå kom tillbaka och kvitterade genom Simon Robertsson och Jonathan Pudas.

Fullbordade hattricket

I den andra perioden klev Marcus Sylvegård fram igen och sköt 3-2 med sitt tredje mål i matchen. Återigen klev också Växjö ifrån till en tvåmåls-ledning efter ytterligare ett mål av Ludvig Nilsson.

Västerbottningarna kom tillbaka in i matchen via ett 4-3-mål av Oskar Nilsson. I den tredje perioden jagade de sedan efter kvitteringen, och den kom också via Axel Sandin Pellikka. Stortalangen kvitterade med bara minuter kvar och tog matchen till förlängning.

I straffläggningen klev, gissa vem, fram och sköt segern till Växjö. Marcus Sylvegård avgjorde då med sitt fjärde mål för kvällen.

