Daniel Alfredsson klev in i Ottawa Senators organisation i samband med klubbens ägarbyte. När Senators i veckan spelar matcher i Stockholm kommer “Alfie" att finnas med på tränarbänken.

– Jag fick frågan av coacherna och var inte sen att tacka ja, säger Alfredsson.

I oktober stod det klart att Daniel Alfredsson skulle återvända till Ottawa Senators organisation, sex år efter att han lämnade sin rådgivarroll i klubben.

När Senators nu befinner sig i Stockholm för matcher mot Detroit och Minnesota så har “Alfie” följt med laget – och kommer nu att få ta plats på tränarbänken.

– Jag kommer att stå i båset under de här två matcherna i Sverige. Jag fick frågan av coacherna och var inte sen att tacka ja. Jag antar att jag gjort tillräckligt för att förtjäna det under min tid med laget. Det är något jag ser väldigt mycket fram emot, säger Alfredsson på en presskonferens under torsdagsförmiddagen.

Brännström tror att "Alfie" fortfarande håller på isen

Daniel Alfredsson har varit på is med Senators den senaste tiden och har imponerat på lagets svenske back Erik Brännström, som påstår att 50-åringen fortfarande skulle snitta en poäng per match i NHL.

– Nej, det skulle inte vara så bra siffror. Det är lätt på träning ibland. Skjuta pucken kan jag fortfarande göra, så ibland kanske det ser bra ut. Jag är ganska långt ifrån tillräckligt bra fysisk form för att kunna spela matcher, säger Alfredsson.

– Jag kan översätta vad “Alfie” just sa. Han fick frågan om han fortfarande kan spela och han sa att han kanske kommer att spela i kväll, säger Nicklas Lidström, som satt med på presskonferensen, med ett skratt.

Under sin karriär spelade Alfredsson 1 178 matcher för Ottawa och producerade 1 108 poäng.