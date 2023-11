ANNONS

Skellefteå förlorar den första åttondelsfinalen mot Trinec nere i Tjeckien.

De tjeckiska mästarna vinner med 4-3 efter att den tidigare SHL-forwarden Libor Hudacek skjutit segermålet i slutet av matchen.

Under tisdagskvällen inleddes slutspelet i Champions Hockey League och för Skellefteå AIK väntade en tuff bortamatch mot tjeckiska mästarna Trinec.

Det blev då också förlust för SHL-laget som nu är piskade att vinna i returmötet då Trinec vann kvällens match med 4-3.

Skellefteå fick en tuff start på matchen nere i Tjeckien. Trinec tog nämligen ledningen redan efter 1:41 minuters spel då ett skott från blålinjen letade sig in bakom Gustaf Lindvall i Skellefteåkassen. Senare i perioden kom även 2-0 för hemmalaget efter fint spel i powerplay.

Uppförsbacke för västerbottningarna som jobbade för att ta sig tillbaka in i matchen under andra perioden. Rickard Hugg vann pucken bakom mål och spelade in till Linus Lindström som störtade in och sköt 2-1 för att ge Skellefteå kontakt.

Dylan Sikura bröt måltorkan i Skellefteå

I den tredje perioden tog Trinec dock tillbaka sin tvåmålsledning via en spelvändning. Lindvall lämnade retur och en motståndare kunde skicka in returen för 3-1. Skellefteå svarade dock snabbt och reducerade genom Måns Forsfjäll. Målet skulle dock videogranskas då Martins Dzierkals var på Trinec-målvakten i samband med skottet. Målet godkändes däremot då det varen Trinec-back som tryckte in Dzierkals mot egen målvakt.

Skellefteå jagade sedan en kvittering och fick chansen i powerplay vilket gav utdelning. Nyförvärvet Dylan Sikura har haft det tungt sedan han värvades till Skellefteå med 15 matcher i SHL och CHL utan att göra mål. Nu bröt han dock den långa måltorkan. Sikura höll sig framme vid bortre stolpen och lade in pucken framför mål. Den studsar då på en motståndare och in bakom målvakten för 3-3 och Sikuras första mål i Skellefteåtröjan.

Målet räckte dock inte för att Skellefteå skulle klara oavgjort. Med bara fyra minuter kvar av matchen tog nämligen Trinec ledningen igen. Det var den tidigare Örebro- och Färjestadsforwarden Libor Hudacek som höll sig framme och satte 4-3-målet för Trinec.

Trinec går alltså segrande ur kvällens match och skaffar sig ett försprång i åttondelsfinalen i och med 4-3-vinsten. Skellefteå måste alltså vinna i den andra åttondelen för att åtminstone tvinga fram förlängning. För att gå vidare till kvartsfinal behöver Skellefteå vinna med två mål i nästa möte med Trinec.

Returmatchen spelas i Skellefteå om en vecka, tisdag 21 november.

Trinec – Skellefteå 4–3 (2-0,0-1,2-2)

Trinec: Jakub Jeřábek, Martin Růžička, Daniel Kurovský, Libor Hudacek.

Skellefteå: Linus Lindström, Måns Forsfjäll, Dylan Sikura.