Vi är bara inne i november och Brynäs har spelat 14 matcher i HockeyAllsvenskan.

Men redan nu förbereder sig sportchefen Johan Alcén för ett eventuellt avancemang tillbaka till SHL.

– Det finns ett drömlag färdigt om vi går upp, säger Alcén till Gefle Dagblad.

Brynäs IF spelar i HockeyAllsvenskan för första gången och har då fått en bra start på säsongen med elva vinster på de 14 första matcherna och 31 insamlade poäng vilket gör att de ligger tvåa bakom Björklöven i tabellen.

Sedan säsongen började har laget lastat in NHL-meriterade backen Jordie Benn via en supporterinsamling. Enligt sportchefen Johan Alcén skulle Brynäs också kunna värva mer under säsongens gång – men han vill inte värva bara för värvandets skull.

– Som jag har sagt så tittar vi hela tiden på laget, hur vi kan förstärka, men det jag lärt mig är att det bästa är att inte värva precis innan transferfönstret stänger 15 februari. Det brukar vara dyrt och ofta blir det inte speciellt bra heller, säger Alcén till Gefle Dagblad.

Johan Alcén: “Vi har en planering gjord”

Johan Alcén lägger då redan nu tid på att planera truppen inför säsongen 2023/24 – trots att inte ens halva säsongen 2022/23 är spelad än.

Sportchefen menar då att han har börjat förbereda sig för ett eventuellt avancemang till SHL.

– Sedan vet vi såklart att vi kanske inte kan få alla de spelarna vi vill ha. Men vi har en planering gjord. Det finns ett drömlag färdigt om vi går upp.

Brynäs gör sig dock redo för flera olika scenarion.

– Ja, såklart har jag har också ett lag färdigt på papperet om vi inte skulle gå upp. Det är ju det som är den kanske tydligaste skillnaden att vara i hockeyallsvenskan kontra SHL; Att man sitter med två olika scenarion och två olika budgetar och inte vet, säger Alcén till GD.

