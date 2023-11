ANNONS

I somras kom beskedet att Henrik Lundqvist skulle väljas in i Hockey Hall of Fame. I natt blev den svenske legendaren en del av Hall of Fame-gemenskapen.

– Jag kommer aldrig glömma detta ögonblick, sade “Henke” i sitt tal i natt.

Under natten till tisdag, svensk tid, genomfördes Hockey Hall of Fame-ceremonin i Toronto. Där fick Henrik Lundqvist ta plats i Hall of Fame-gemenskapen tillsammans med Tom Barrasso, Caroline Ouellette, Pierre Lacroix, Ken Hitchcock, Pierre Turgeon och Mike Vernon.

“Henke” fick ta emot plaketten av barndomsidolen Patrick Roy, som sedan 2006 är en del av Hockey Hall of Fame.

– Han var en sådan stor inspiration för mig när jag växte upp. Jag kommer aldrig glömma detta ögonblick, sade Lundqvist i sitt tall i natt.

“Gett mig mycket mer än vad jag någonsin kunde föreställa mig”

Under talet tackade han sina lagkamrater, tränare, agenter och Rangers lagledning. Han riktade även stor tacksamhet till sin fru Therese.

– Hockey är något som visat mig vägen genom livet och gett mig en mening. Jag känner mig så lyckligt lottad som hittade något jag blev så passionerad och kände så starkt kring från en tidig ålder. Det har gett mig mycket mer än vad jag någonsin kunde föreställa mig, sade Lundqvist.

Henrik Lundqvist gets emotional while thanking his family❤️ pic.twitter.com/TtjVzj0062 — TSN (@TSN_Sports) November 14, 2023

Åttonde svensken i Hall of Fame

I somras kom beskedet att Henrik Lundqvist skulle väljas in i Hockey Hall of Fame, där han nu är den åttonde svensken någonsin att väljas in. Sedan tidigare återfinns Daniel Alfredsson, Peter Forsberg, Nicklas Lidström, Börje Salming, Daniel Sedin, Henrik Sedin och Mats Sundin i Hockey Hall of Fame.

Under sin karriär spelade Lundqvist 887 NHL-matcher för New York Rangers och är den sjätte vinstrikaste målvakten i ligans historia med sina 459 segrar. “Henke” vann Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt vid ett tillfälle och vann även OS- och VM-guld med Tre Kronor.

