William Nylander har gjort stor succé för Toronto under säsongsinledningen.

Nu prisas svenske stjärnan som en av veckans spelare i NHL.

Under säsongsstarten i NHL har William Nylander varit en av de allra bästa spelarna i ligan. Han har gjort mål eller assist i alla Torontos 15 första matcher och stjärnan är med i toppen av poängligan med tio mål och 22 poäng så här långt.

Nu prisar därför också Nylander av NHL efter succén.

William Nylander tas nämligen ut som veckans tredje bästa spelare i NHL då han gjorde fyra mål och sju poäng på fyra matcher under den senaste veckan.

Sam Reinhart (@FlaPanthers), Kyle Connor (@NHLJets) and William Nylander (@MapleLeafs) have been named the NHL’s “Three Stars” for the week ending Nov. 12. #NHLStats: https://t.co/PvnsnHLiK1 pic.twitter.com/L8eE021CML