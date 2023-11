ANNONS

En positiv och en negativ nyhet för Timrå.

Tim Erixon är redo för spel igen efter sju veckors skadefrånvaro. Men då har Per Svensson drabbats av en fraktur i foten som kommer att hålla honom borta ett tag.

– Den tid som krävs för rehabilitering är beräknad till slutet på december, säger lagläkare Christian Rydin på klubbens hemsida.

Timrå IK har varit skadedrabbade på backsidan under hösten då Didrik Strömberg, Elmeri Eronen och Tim Erixon alla har varit borta under perioder med skador.

Nu kommer dock ett glädjebesked då Erixon är spelklar igen efter att inte ha spelat sedan 23 september.

– Tim har nu framgångsrikt rehabiliterats för sin fraktur. Han är därmed redo för att återgå till spel, säger lagläkare Christian Rydin på klubbens hemsida.

Per Svensson drabbad av fotfraktur

Men Timrå fortsatt ha otur med backskador.

Nu konstateras det nämligen att de åker på sin fjärde backskada den här hösten då Per Svensson har åkt på en skada som kommer att hålla honom borta från spel under slutet av 2023.

– Per Svensson träffades av ett slagskott under matchen mot Växjö. Han har utretts vidare och vi har via röntgen kunnat konstatera att han drabbats av en fraktur i foten. Den tid som krävs för rehabilitering är beräknad till slutet på december, säger Christian Rydin.

Per Svensson har stått för 1+4 på 16 matcher den här säsongen för Timrå. Hans +7 är näst bäst i laget men bäst bland backarna. Han snittar 17:57 minuters istid per match vilket är sjätte mest bland Timrås backar. Svenssons 28 tacklingar är tredje mest i hela SHL.

