Samuel Fagemo har bara spelat i fyra av Nashvilles 13 matcher. Nu placeras han på waivers av NHL-klubben.

Speltiden har blivit knapp för Samuel Fagemo i sin nya NHL-klubb Nashville Predators. Efter att ha plockats upp på waivers från Los Angeles Kings i början av oktober har det bara blivit spel i fyra av lagets 13 matcher.

Fagemo har blivit uppsatt som “healthy scratch” i Predators tre senaste matcher – och nu väljer klubben att placera honom på waivers. Det rapporterar The Athletics insider Chris Johnston på Twitter, tidigare känt som X.

Under de kommande 24 timmarna har de resterande 31 NHL-klubbarna således möjligheten att plocka upp Fagemo utan ersättning. Skulle han passera waivers utan att bli upplockad så kan Predators välja att skicka honom till klubbens farmarlag Milwaukee Admirals.

Blev målskytt i debuten

23-årige Samuel Fagemo blev målskytt i sin Nashville-debut för drygt tre veckor sedan, men har inte kunnat spela till sig en ordinarie plats i “Preds” laguppställning under säsongsinledningen. Den tidigare Frölundaforwarden har loggat strax under tio minuters istid per match i de fyra matcher han spelat med Nashville.

Forwarden lämnade Frölunda 2020 och har sedan flytten till Nordamerika spelat 13 matcher i NHL. Förra säsongen producerade han tre poäng (2+1) på nio matcher med Los Angeles Kings.

Placed on NHL waivers today: Samuel Fagemo (NSH). — Chris Johnston (@reporterchris) November 10, 2023

