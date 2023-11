ANNONS

Andrew Calof har några tyngre säsonger bakom sig efter framgångarna i Sverige. Nu är den 32-årige forwarden klar för spel i slovakiska Poprad.

Andrew Calof har tecknat ett 1+1-årskontrakt med den slovakiska tabellnian Poprad. Calof ersätter AIK-bekantingen Max Gerlach, som i sin tur lämnat Poprad för spel i den schweiziska andraligan.

– Jag är väldigt glad att Andrew och jag kom överens om ett 1+1-årskontrakt och därmed hittade en ersättare till Max Gerlach. Han är en teknisk spelade med bra spelsinne och vi förväntar oss att han hjälper laget med sin produktivitet, säger sportchefen Július Koval till klubben hemsida.

Andrew Calof var under några säsonger en stabil poängplockare i både Skellefteå AIK och Växjö Lakers och stod så sent som säsongen 2020/21 för 39 poäng på 39 matcher för den småländska klubben. Kanadensaren vann även två SM-guld med Växjö under sin tid i klubben (2018 och 2021).

Därefter har det gått tyngre för Calof. Efter 13 poäng på 34 matcher med Växjö säsongen 2021/22 lämnade han klubben för KHL-spel med Amur Chabarovsk, där han producerade två poäng (1+1) på 16 matcher innan han avslutade säsongen med en match i Lausanne.

