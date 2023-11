Efter premiärsegern var Sverige illa ute mot USA. Laget låg under med både 5-0 och 6-1 i den tredje perioden. Då stod laget för en galen vändning och vann med 7-6 efter straffar. Det var också kullens första seger mot USA.

Småkronorna har haft det tufft mot USA under säsongen och såg ut att få det tufft även i dagens match. Efter två perioder stod det 5-0 till amerikanerna. Det efter att lagets supertalanger visade sin klass.

James Hagens, Cole Eiserman och Cole Hutson gjorde i stunder lite vad de ville med svenskarna och matchen såg ut att vara över efter 40 minuter.

En tidig reducering av Alexander Zetterberg gav dock lite hopp åt svenskarna. Men USA kom snabbt tillbaka med ett 6-1-mål och dödade matchen, trodde alla utom det svenska laget.

6-2 kom av Linus Eriksson innan 6-3 kom från Alexander Zetterberg. Melvin Fernström stod sedan för två raka mål när Sverige reducerade ytterligare.

Med 53 sekunder kvar att spela kom då också 6-6 av Lucas Pettersson. MoDo-forwarden dök fram längs sargen och hittade bortre krysset bakom en chockad USA-målvakt.

