Melker Thelin är stekhet i Hockeyallsvenskan hos Björklöven. När han nu fick chansen i Juniorkronorna så tog han den. Målvakten höll nollan när Sverige besegrade Schweiz med 3-0.

Målvaktsfrågan inför JVM är omdebatterad. Alexander Hellnemo har inte fått den utvecklingen eller speltiden många hade hoppats på. Samtidigt är den tidigare “ettan” för 04-kullen Hugo Hävelid lite upp och ner i Djurgården.

Men nu kanske det har klivit fram en stark kandidat till att ta förstaspaden i JVM-laget.

Melker Thelin fick chansen i Juniorkronornas match mot Schweiz under torsdagen. Och svarade då med att hålla nollan. 18-åringen fortsatte på sin fina form från Björklöven och var tungan på vågen i Sveriges seger.

Offensivt var det lite trubbigt för Sverige. Trots många powerplay, framför allt i den andra perioden, ville pucken inte in. Ledningsmålet kom dock efter drygt 35 minuters spel. Det var då AIK:s Rasmus Rudslätt, på assist från Isac Born (Frölunda) och Anton Johansson (Leksand) som klev fram.

I den tredje perioden fick vi sedan känna på Axel Sandin Pellikkas enorma direktskott. Precis som vi är vana vid från SHL stod backen till vänster och fick en kalasträff till 2-0. Oscar Pettersson fastställde sedan slutresultatet till 3-0.

Axel Sandin Pellikka scored a goal for Sweden in U-20 Five Nations action to make it 2-0 over Switzerland. #LGRW pic.twitter.com/ZHCoaMt2p4