"Det är sådant som jag kan ligga sömnlös över"

Han hämtades in för att fylla en del av det offensiva tomrum som uppstått i Skellefteå AIK. Efter 13 matcher har Dylan Sikura producerat två poäng.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Dylan Sikura hämtades in till Skellefteå AIK i början av september för att spetsa lagets offensiv. Han kom till norra Västerbotten med en rad produktiva säsonger i AHL bakom sig och har under sin karriär visat sig vara en pålitlig poängplockare. Så sent som säsongen 2021/22 producerade han 73 poäng på 60 AHL-matcher med Colorado Eagles och under sin tid i farmarligan har han snittat 0,83 poäng per match.

Säsongsinledningen i Skellefteå har emellertid visat sig bli mindre produktiv än förväntat.

– Det har inte varit som jag förväntat mig, konstaterar Dylan Sikura med en suck.

– Jag visste att SHL skulle vara en väldigt defensiv liga där det kan vara svårt att producera, men det var ett riktigt uppvaknande i början. De senaste sex, sju matcherna har jag börjat hitta mer och mer rätt och jag väntar bara på att få med mig någon studs här och där så att jag kan få lite mer självförtroende. Det är inte mycket som krävs för att det ska vända för mig personligen.

Lång måltorka: “Försöker att inte tänka på det”

Efter 13 matcher i SHL står den tilltänkta spetsvärvningen endast noterad för två passningspoäng och ingen nordamerikansk forward som spelat i SHL den här säsongen har producerat färre poäng än Sikura gjort.

28-åringen är medveten om de förväntningar som funnits på honom från lagledningen och Skellefteås supportrar. Samtidigt poängterar han att hans insatser inte bara kan bedömas på hans poängproduktion.

– I Nordamerika hände det väl att jag kanske gjorde lite sämre matcher, men fick med mig ett par andraassist och det kunde kännas som att allt var frid och fröjd. Här har det nästan varit tvärtom, där jag inte fått någon poängmässig belöning. Samtidigt föredrar jag nästan på det på sätt och vis, att göra bra matcher utan att göra poäng snarare än att fuska i spelet men få med sig någon bonuspoäng här och där, menar Sikura.

28-åringen väntar alltjämt på att spräcka sin målnolla i Skellefteåtröjan. Med CHL-matcher inkluderat uppgår forwardens måltorka just nu till 15 matcher. Det är inte första gången som Sikura hamnar i en måltorka under sin karriär Under AHL-säsongen 2021/22 gick Sikura mållös i elva raka matcher och i NHL dröjde det tills han 39:e match innan han sköt sitt första NHL-mål med Chicago Blackhawks.

– Att göra mål är något jag gjort under hela mitt liv. Det här är den längsta måltorkan jag upplevt, bortsett från tiden i NHL, vilket så klart är väldigt frustrerande. Jag försöker att inte tänka på det, men det här är sådant som jag kan ligga sömnlös över. Förhoppningsvis kan jag få spräcka målnollan snart och få det överstökat.

"Kan definitivt sätta mig in i deras situation nu"

Hösten i Skellefteå är Sikuras första utanför den nordamerikanska kontinenten. Forwarden spelade juniorhockey hemma i Kanada, innan han valde att flytta till USA för att spela collegehockey på Northeastern University i Boston.

Under sina år på Northeastern växte Sikura ut till en stjärna i collegeligan och våren 2018 tog han steget raka vägen från collegehockeyn in i NHL med Chicago Blackhawks. Sikura fick emellertid aldrig riktigt fotfäste i världens bästa liga, utan blev i stället något av en stjärna i farmarligan under fem säsongers tid.

Miljöombytet har varit prövande för Dylan Sikura.

– Det är tufft. Jag har sett exempelvis svenska spelare komma över till Nordamerika och haft problem med att producera och jag kan definitivt sätta mig in i deras situation nu. Det är en ny miljö, ett nytt språk och en helt ny vardag. Det är många stora förändringar på en gång. Jag tror på mig själv och jag ska inte förlora det självförtroende som tog mig hit, säger Sikura.

Även utanför isen har det varit en omställning för Sikura, som nu ändå börjat finna sig till rätta i norra Västerbotten.

– När man väl kommit in i vardagen med att vara hockeyproffs så gör man kanske inte så mycket annat än att åka ned till rinken för att träna och sedan laga lite mat, ta det lugnt och ta hand om kroppen. Jag har hittat mina vanor nu. Rent kulturellt är det så klart en omställning och språkbarriären kan vara tuff, men alla har sett till att prata engelska när de är med och runt mig.

Mer engelska på träningarna

Som en del att hjälpa Sikura har även huvudtränaren Robert Ohlsson börjat prata mer engelska under lagets isträningar. Det är något som 28-åringen uppskattar mycket.

– Ibland kan man som engelsktalande gå miste om lite saker ute på isen eller på bänken när tränarna pratar svenska. Jag tycker att han gjort ett bra jobb med att inkludera mig genom att prata mer engelska.

Det är inte bara Dylan Sikura som haft en tung höst rent produktionsmässigt i Skellefteå AIK. Stora delar av laget har underpresterat i den offensiva produktionen och när SHL nu gått in i säsongens första landslagsuppehåll gör Skellefteå det med att vara ligans minst produktiva lag.

På 16 matcher har Skellefteå bara producerat 31 mål. Under veckans landslagsuppehåll har därför laget haft videomöten kring just målskyttet, där Robert Ohlsson tillsammans med ledarstaben gått igenom över 100 mål som laget gjorde i spel fem-mot-fem förra säsongen.

– Under en period under hösten tyckte jag att vi var ligans bästa lag. Vi gör många bra saker match ut, match in och när vi gick igenom de underliggande siffrorna på mötet så ligger vi i toppen av många kategorier, förutom i produktionen fem-mot-fem. Det är något som vi jobbar med.

“Upp till mig att skapa min egen väg framåt”

Efter 16 matcher ligger Skellefteå på en åttondeplats i tabellen, men i en sådan jämn serie som SHL visat sig vara den här hösten har laget bara två poäng upp till tabelltvåan Växjö.

– Om jag, tillsammans med några andra i laget, kan släppa ned axlarna lite och inte hålla lika hårt i klubban så tror jag att vi kommer att bli ett större hot i fem-mot-fem-spelet. Det här är en så jämn liga där alla kan besegra alla och det är också tjusningen, tycker jag. Nu har vi förlorat de senaste matcherna, men jag tycker att vi har kapaciteten att slå oss in i den absoluta toppen av ligan.

För att hjälpa Skellefteå till toppen hoppas Dylan Sikura nu på lite medstuds så att han kan få fart på sin poängproduktion. Skellefteå är i stort behov av offensiv leverans från lagets tilltänkta poängspelare.

– Jag kan inte sitta och vänta på att chanserna ska komma, för är det något jag lärt mig under min första tid här är att chanserna inte bara dyker upp. Nu är det upp till mig att skapa min egen väg framåt.

Foto: Bildbyrån

