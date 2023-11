Långt ifrån de stora rubrikerna finns ett flertal backar i Hockeyettan som gör ett stort jobb. Vissa av dem har stabiliserat sig under flera år, andra står inför genombrott, men idag är det dags att rikta fokus mot dem. Doldisbackarna som gör ett stort jobb i det tysta.



Vi talar ofta om de flashiga backarna som slår avgörande passningar, dundrar in slagskott från blå och parkerar högt upp i allehanda poängligor. Eller de rutinerade åldermännen som avslutar karriären i ligan och med pondus står och spelar sarg ut som stöttepelare till yngre förmågor.



Vad det inte lika ofta talas om är de backar som i det tysta gör ett habilt dagsverke dag ut och dag in och i allra högsta grad bidrar till sitt lags framgång utan att för den sakens skull få några större rubriker.



Vissa av dem har roller där de bidrar offensivt, andra spelar tufft eller intar en lite mer defensiv position. Oavsett funktion på isen, idag har det blivit dags att titta närmare på tio av Hockeyettans doldisbackar. Herrar som på ett eller annat sätt gör ett stort jobb i det tysta.