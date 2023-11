ANNONS

Malmö hyllade Adam Johnson inför kvällens match mot Örebro.

Sedan vann Malmö efter en drömminut där de gjorde tre mål på 49 sekunder.

– Det är ett ursinnigt och effektivt Malmö, det är imponerande, säger TV4-experten Fredrik Söderström.

Inför matchen hedrade Malmö minnet av Adam Johnson som tragiskt avled förra helgen efter att ha fått en skridskoskena i halsen under en match i brittiska EIHL.

Malmö gick sedan ut på isen och vann matchen mot Örebro med 4-2.

Malmö Redhawks hedrar bortgångne spelaren Adam Johnson inför lördagens match 🌹 Johnson spelade i Malmö under säsongen 2020/2021. pic.twitter.com/Rt5WmmJXqV — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) November 4, 2023

Det blev mållöst under matchens första 20 minuter – men i den andra perioden hettade matchen till rejält. Örebro tog ledningen genom Emil Larsson men bara några minuter senare kunde hemmalaget kvittera genom Markus Lauridsen.

Mot slutet av mittperioden lossnade det sedan rejält för Malmö. 2-1 sattes av Adam Ollas Mattsson och strax därefter gjorde Thomas Berg-Paulsen 3-1. Bara nio sekunder efter 3-1-målet sköt Joakim Ryan ett skott som letade sig hela vägen in och 4-1 var ett faktum.

Malmö gjorde alltså tre mål på 49 sekunder för att gå från 1-1 till 4-1.

– Det är ett ursinnigt och effektivt Malmö, det är imponerande, säger TV4-experten Fredrik Söderström och får medhåll av expertkollegan Joel Lundqvist:

– Man är inte van vid att se Örebro falla ihop på det här viset, framför allt att (Jhonas) Enroth släpper fyra puckar i rad. Det är en stark period av Malmö, säger Lundqvist.

Förklarar raset: “Lite slarv”

Markus Lauridsen menade att Malmö hade effektiviteten på sin sida.

– Vi får ganska bra utdelning. Jag tycker egentligen inte starten på perioden är särskilt bra men vi jobbar oss in i det och får bra utdelning här i slutet, säger danske backen i paus.

Emil Larsson försökte förklara Örebros ras.

– De slänger in lite puckar och de går in helt enkelt. Lite slarv från vår sida, missar lite markering. Det är smågrejer men det är viktiga detaljer. Vi går gå in och trycka på “restart-knappen” för att gå ut och vinna tredje perioden, säger Larsson.

Vad är det som händer i Malmö? 🤯 TRE mål på 49 sekunder, vilken vändning av hemmalaget❗ pic.twitter.com/IFtiukYmOG — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) November 4, 2023

“För jävla less på det”

I början av den tredje perioden fick Örebro en reducering tidigt då kaptenen Glenn Gustafsson klev fram och satte 4-2.

Närmare än så kom dock inte utan Malmö kunde hålla undan och vinna hemma med 4-2. Malmö fortsätter att imponera i SHL och går nu upp på andraplats i SHL inför kvällens matcher.

För Örebros del blev det förlust.

– Vi har chansen att ta tre poäng här men det är två-tre minuter som förstör den här matchen. Jag är för jävla less på det, säger Mathias Bromé till TV4.

Malmö – Örebro 4–2 (0-0,4-1,0-1)

Malmö: Markus Lauridsen, Adam Ollas Mattsson, Thomas Berg Paulsen, Joakim Ryan.

Örebro: Emil Larsson, Glenn Gustafsson.

