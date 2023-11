ANNONS

Stockholm Nord fortsätter att ösa in mål och är nu i ännu en final i TV-pucken. En spelare som har stuckit ut är Alexander Command – som nu leder turneringens skytteliga.

– Det visste jag inte om men det är kul att få vara med där uppe, säger 15-åringen till Hockeysverige.se.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Stockholm Nord och Alexander Command kom tillbaka mot Småland och sköt tre mål på 76 sekunder. Nu är det dags för ännu en final för laget som allt som oftast är med och tar medaljer.

Hur summerar du semifinalen?

– Kul, det är två riktigt bra lag. Vi inledde starkt, dippade lite och lät dem komma in i det. Sen lyckades vi ändå starkt komma tillbaka.

En av målskyttarna var just Command som satte dit 4-2-målet som tog musten ur Småland.

– När vi fick in 2-2… jag tror vissa var lite uppgivna och sen får vi in den kassen och då började vi växa igen. Då var det bara att bygga vidare.

Vad är det som gör att ni gör så mycket mål?

– Många skickliga spelare, bra grupp och bra taktiskt. Jag tror att vi kan komma långt på det.

Turneringens skyttekung: “Mycket skottramp”

Till vardags spelar Alexander Command i SDE:s J18-lag där han har hållit hus alla ungdomsår.

Foto: Martin Jansson. Alexander Command.

Nu i TV-pucken har han också fått en rejäl offensiv utdelning med tio mål och fem assist på sju matcher.

– Kul att få vara med och bidra. Jag har stått och övat mycket. Det har blivit mycket skottramp och sånt. Det har varit SDE hela livet för mig och jag har aldrig planerat att lämna. Det är en riktigt bra klubb med många bra tränare.

Du är i delad skytteligaledning med Kim Keskitalo i Norrbotten.

– Det är så klart jättekul. Det visste jag inte om men det är kul att få vara med där uppe, det hade jag inte förväntat mig.

Vad är det som gör att du kan göra så mycket mål?

– Bra medspelare och mycket träning. Sen har vi bra taktik också.

Alexander Command är en klassisk tvåvägscenter från Sverige som tar lika mycket ansvar i offensiven som i defensiven.

Men förebilden kommer inte från isen.

– Jag har aldrig sett upp till någon hockeyspelare utan jag ser väldigt mycket upp till min pappa. Han och många andra.

