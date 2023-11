Philip Broberg har fortsatt svårt att få fotfäste i Edmonton Oilers.

Den 22-årige svensken skickas nu ner till farmarlaget efter blott åtta matcher i NHL.

Philip Broberg är inne på sin tredje raka säsong i Nordamerika men han har fortsatt svårt att ta en permanent plats i Edmonton Oilers.

Den här säsongen tog han en plats i Oilers från säsongsstart – men efter endast åtta matcher skickas han nu återigen ner till farmarlaget Bakersfield Condors i AHL.

🔁 #Oilers roster move 🔁



🔹Defenceman Philip Broberg has been loaned to the @Condors #LetsGoOilers