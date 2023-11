ANNONS

Axel Landén var inställd på att spela med J20-laget den här säsongen och hoppades kanske få debutera i A-laget någon gång under säsongen.

Men nu är han en ordinarie back i moderklubben HV71 – och har skrivit sitt första SHL-kontrakt.

– Jag minns när jag stod uppe på läktaren och kollade när HV spelade, då var det ju en dröm att få vara här. Nu är jag på isen med ett SHL-kontrakt, det är sjukt, säger 18-åringen till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Innan årets säsong var det inte många i den breda massan som hade koll på Axel Landén. Backen hade börjat göra ett namn för sig i HV:s J20-lag och kom även med i Småkronornas VM-lag där han spelade en roll i att det blev silver för Sverige. Han draftades sedan av San Jose Sharks i sommarens NHL-draft.

Nu har dock 18-åringen också fått kliva upp och få ögon på sig på den stora scenen. Han har nämligen tagit en plats i HV71:s A-lag där han gjort 15 matcher så här långt.

Innan säsongen hade Landén dock inga förväntningar på att kliva upp och ta en ordinarie plats i SHL.

– Nej, mitt mål var bara att kunna spela en, två eller tre matcher med A-laget och sedan träna mycket med dem. Att kunna träna med seniorer och växa in i det så tror jag är väldigt viktigt också. Men det har ju blivit mycket mer än jag tänkt, säger Landén till hockeysverige.se.

Hur har det varit att komma upp och spela med seniorerna?

– Det har ju varit svinkul. De har tagit väl hand om mig där inne och nu känner jag mig som en i laget. Det är roligt att få hänga med där för det är verkligen alla olika åldrar. Man vet att det är proffs som sitter där inne så man försöker bara ta rygg på allt de gör både på och utanför isen. Det har varit riktigt roligt för egen del.

Axel Landén har spelat U18-VM för Sverige samt även gjort landskamper för Juniorkronorna. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Får spela med Anton Strålman: “En trygghet”

Axel Landén inledde i juniorlaget men fick komma upp till SHL tidigt in på säsongen. Det var under HV71:s Norrlandsturné i slutet av september som 18-åringen fick kliva in och göra sin debut i A-laget.

– Första matchen var uppe i Luleå då jag fick några byten lite där på slutet av matchen. Sedan var matchen efteråt mot Skellefteå första riktiga. Då fick jag komma in och spelade på sex backar vilket var kul.

– Det kändes väldigt speciellt med allt som är runt omkring med publiken på läktaren och hela den biten. Det gäller ju att komma in i det lätt och så bra man kan. Men det var riktigt coolt.

Av de 15 SHL-matcherna där Landén har varit ombytt har han fått speltid elva gånger. I några matcher har han främst varit sjundeback men den senaste tiden har ynglingen fått kliva upp än mer och spela på sex ordinarie backar.

Han har då bildat backpar med 37-årige Anton Strålman. Strålman debuterade i Elitserien 2005 – samma år som Landén föddes. Nu tar 18-åringen plats bredvid veteranen som har över 900 NHL-matcher i bagaget.

Hur är det att få spela med Strålman?

– Det är jätteskönt. Det är en väldig trygghet ute på isen och vi pratar mycket hela tiden. Han ger mig tips och jag försöker att ta in allt jag får av honom. Det känns riktigt bra, säger backtalangen och fortsätter:

– Man vet ju hur lång karriär han har haft och det är bara att ta rygg på honom och göra det han säger för det är ju dit man vill själv komma också.

Det skiljer 19 år mellan backkollegorna Landén och Strålman. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Axel Landén: “Tyckerdet är enklare att spela SHL-hockey”

Landén är fortsatt poänglös under sin tid i SHL men har gjort sex poäng på nio matcher i J20 Nationell under hösten. I SHL har han –9 så här långt.

Hur känns det för egen del nu spelmässigt?

– Jo, det känns bra. Nu efter så där 14-15 matcher under säsongen så har man kommit in i det mer och mer och vågar hålla uppe lite och spela sitt egna spel mer. Det känns bättre och bättre.

För Axel Landéns del har det i början handlat om att växa in i spelet på SHL-nivå.

– Det är ju stor skillnad här från J20-hockey. Det är mycket mer struktur här uppe i A-laget. Men när man väl kommer in i det tycker jag att det är mycket enklare att spela SHL-hockey. För det är mer strukturerat och man vet var alla är och hela den biten.

– När man väl får lite stress så vet man att man ofta får support av lagkompisarna. Då kan man låsa pucken och sedan ta det därifrån. Jag tycker det är riktigt kul att spela bara.

Vad är det svåraste med att gå från J20 till SHL?

– Det svåraste? Ja, det känns som att man måste röra på fötterna hela tiden. Det är ju något som man får tänka lite på. Sedan går det mycket snabbare här uppe också så det gäller att vrida på huvudet hela tiden och se var man har sina medspelare. Det är väl det främst.

Vad ser du som dina styrkor som du vill få ut även på SHL-nivå?

– Jag är ju en tvåvägsback som har mina styrkor i defensiv zon. Jag gillar att spela hårt, enkelt och försöka hjälpa mina medspelare på isen att ta sig till anfallszon så snabbt som möjligt.

Samtidigt som det har varit kul för Axel Landén personligen att komma upp till SHL så har det gått tyngre för HV71 som ligger på kvalplats i botten av tabellen.

Hur har det varit att komma upp till A-laget i det här läget?

– I början där var det... Jag var glad att bara få vara här och försökte hjälpa laget så mycket som jag kunde, även om det inte gick som jag ville i början. Men nu är det absolut bättre. När vi vann bortamatchen mot Oskarshamn förra veckan så gick axlarna ner rätt snabbt. När vi väl spelar vår bästa hockey så spelar vi riktigt bra vilket vi visade här i vinsten mot Skellefteå.

Det är en dröm som har gått i uppfyllelse för Axel Landén att spela SHL-hockey med moderklubben HV71. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Skrev SHL-kontrakt med HV71: “Helt obeskrivligt”

I veckan kom beskedet att Axel Landén också spelat till sig ett A-lagskontrakt med HV71 då han gjort över 100 minuter i SHL. För 18-åringen, som är född och uppvuxen i Jönköping, är det en dröm som går i uppfyllelse.

– Det var helt obeskrivligt. Det är ju min moderklubb det här. Man vet ju själv när man stod uppe på läktaren och kollade när A-laget spelade, då var det ju en dröm att få vara här. Nu är jag på isen med ett SHL-kontrakt, det är sjukt.

Kontraktet är skrivet till 2025 vilket innebär att han är kontrakterad av HV71 även nästa säsong.

– Det är ju riktigt kul att de vill ha mig en säsong till här. Jag ska försöka uträtta så mycket som möjligt här och hjälpa laget så mycket som jag kan och tävla varje dag för att bli bättre.

Vad har du för personligt mål under det här kontraktet?

– Mitt mål är att nästa säsong vara en av de backarna som spelar mest här i SHL-laget. Sedan vill jag ju gärna över till NHL. Jag har ju San Jose som jag blev draftad av. Mitt mål är NHL i det långa loppet såklart men det är fortfarande sjukt att få spela hemma i Husqvarna Garden.

I sommaren tingades Landén av San Jose Sharks i femterundan som 130:e spelare. Att han nu har en NHL-klubb som tar hand om honom hjälper också 18-åringen i hans utveckling.

– Vi har en dialog där och de var också med och tyckte och tänkte till lite om hur länge jag skulle skriva här. Jag har kontakt med dem här hemma också och de försöker göra lite små justeringar hela tiden så att jag någon gång kan gå över till dem och spela där borta, avslutar Axel Landén.

