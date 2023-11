Ottawa Senators blir av med ett förstarundeval i antingen draften 2024, 2025 eller 2026.

Detta efter sin inblandning i Jevgenij Dadonov-soppan under våren 2022.

I samband med Trade Deadline 2022 genomförde Vegas Golden Knights en trejd som skickade Jevgenij Dadonov till Anaheim Ducks. Problemet? Dadonov hade en “no trade-lista” med tio klubbar han inte ville trejdas till och Anaheim var en av klubbarna på listan. NHL klev då emellan och stoppade trejden.

Anledningen bakom att Vegas försökte trejda Dadonov till Anaheim trots forwardens “no trade-lista” var att Vegas inte visste om att han ens hade en sådan lista. Detta eftersom att listan följt med när ryssen tredjdades från Ottawa Senators till Vegas under sommaren 2021.

Ottawa Senators bedöms vara ansvariga för soppan och NHL meddelar under onsdagen, över ett och ett halvt år efter soppan, att Ottawa straffas för sitt misstag. NHL tvingar nämligen Ottawa att gå miste ett förstarundeval.

“Sens” förlorar ett av sina förstarundeval i NHL-draften 2024, 2025 eller 2026. Ottawa kommer att ha möjlighet att välja om de vill förlora valet i nästa draft eller i en senare draft i samband med draftlotteriet.

Detta är blott den andra gången i NHL:s historia som ett lag straffas genom att tvingas ge upp ett förstarundeval. Första gången det hände var 2021 då Arizona Coyotes förlorade ett förstarundeval efter att ha brutit mot NHL:s Combines testpolicy.

This is only the 2nd time* the league has penalized a team with the forfeiture of a 1st round pick. #GoSensGo



The last occurrence was in 2021, when the #Yotes forfeited a 1st rounder.



*Note: The league penalized #NJDevils with a 1st round forfeiture for the Kovalchuk signing,…