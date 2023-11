ANNONS

När Damkronorna tog ut sin nya landslagstrupp tidigare i veckan fanns fyra debutanter med.

En av dem är 17-åriga Mira Hallin som får dra på sig Damkronornas tröja för första gången.

– Jag blev såklart jätteglad och kanske lite chockad, säger Hallin till hockeysverige.se om landslagsuttagningen.

Första landslagsspelare med Svedjeholmens IF som moderklubb var Anders Hedberg. I Damkronornas trupp till Schweiz 9-11 november. I truppen finns inte mindre än två spelare från just lilla Svedjeholmen, Ebba Hedqvist och debutanten Mira Hallin.



I en tidigare intervju har Ebba Hedqvist berättat om deras tid i Svedjeholmen där dom båda spelade med killar, något som hon tyckte fungerade bra.

– Även Mira (Hallin) var med där. Det var några tjejer ytterligare som var med, men som har slutat nu. Men Mira och jag har spelat med varandra hela livet.

– Att spela med killar är det jag varit van vid så det har inte varit något konstigt. För mig har det varit normalt. Dom i laget har alltid varit jättesnälla och jag har alltid känt att jag passat in.

Mira Hallin och Ebba Hedqvist får nu spela tillsammans i Damkronorna också. Foto: Ronnie Rönnkvist

Ebba Hedqvist har spelat i Damkronorna tidigare och nu är det dags för 17-åriga Mira Hallin att debutera.– Jag blev såklart jätteglad och kanske lite chockad, men givetvis också en ära och, som sagt var, superglad, säger Mira Hallin som inte riktigt trott på att hon skulle komma med i Damkronorna redan den här säsongen.– Det är såklart något jag strävat efter, men ingen självklarhet alls. Det är bara kul att jag får vara med den här gången på turneringen.

Vad hoppas du tillföra laget?

– Hårt jobb, åka mycket skridskor…



Skulle du beskriva dig själv som en hårt jobbande spelare som är skridskoskicklig?

– Ja, det skulle jag ändå säga. Kanske det och att jag ibland, om jag har tur, får till ett bra avslut, skrattar Mira Hallin.

“Den turneringen är något jag kommer ha med mig hela livet”

Mira Hallin och Ebba Hedqvist är inte ensamma i Damkronorna att spela för MoDo. Med är även Linnéa Andersson, Lina Ljungblom och Wilma Sundin.

– Klart det är jätteskönt att dom är med. Jag känner dom sedan innan och då kan det bli lite lättare med just själva resan.

Du var med i U18-VM tidigare i år där Sverige vann ett silver, var tar du med dig för erfarenheter från den turneringen och den internationella hockeyn?

– Speciellt att det går fortare. Man har inte mycket tid för pucken så det gäller att vara med hela tiden för det går fort där ute, säger Mira Hallin som minns med glädje tillbaka på turneringen i Östersund.

– Klart att det var surt just då när vi förlorade finalen så stort (0-10 mot Kanada). Idag är jag ändå väldigt stolt. Ett silver är inte dåligt och den turneringen är något jag kommer ha med mig hela livet. Det var en upplevelse.

– Dessutom var det jättekul att många var där och kollade. Samtidigt var det bra för damhockeyn att det uppmärksammades så pass mycket.

Mira Hallin under U18-VM i januari. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Mira Hallin: “Vi ska ta oss så långt som möjligt”

Mira Hallin har den här säsongen svarat för fyra mål på elva matcher, vilket är ett mål mer än hon gjorde under hela säsongen 2022/23. Då blev det tre mål från hennes klubba.

– Det har gått bra, men det har varit lite upp och ner i vissa matcher, precis som det brukar vara. En del matcher har känts bättre än andra. Men som helhet har det känts bra.



MoDo har inlett säsongen mycket övertygande och ligger nu på en andraplats i SDHL.

– Speciellt i första matcherna tycker jag att vi hade bra fart på skridskorna. Sedan har det gått lite upp och ner för laget också precis som det brukar göra. Vi har ett bra lag den här säsongen så det ska nog gå bra.



Hur bra?

– Vi strävar hela tiden efter att vinna. Det är vad vi vill. Först ska vi ta oss så långt som möjligt i serien för att i slutändan vinna, avslutar Mira Hallin.

