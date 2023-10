Klart: Så ser Tre Kronors OS-grupp ut 2026

2026 spelas OS i Milano och redan nu är det klart hur grupperna formeras.

Tre Kronor ställs då direkt mot Kanada i gruppspelet.

Det är över två år kvar till OS 2026 som hålls i Milano, Italien. Än är det inte klart om NHL-spelare kan delta i OS-turneringen då NHL och NHLPA inte har kommit överens om ett avtal ännu.

Men redan nu står det klart hur grupperna formeras i OS 2026.

Tre Kronor får då tuffast möjliga motstånd direkt i gruppspelet då Sverige hamnar i grupp A tillsammans med Kanada. I gruppen återfinns även Schweiz samt värdnationen Italien.

