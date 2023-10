I september blev Emma Söderberg första svensk att draftas i PWHL.

Nu skriver hon också på ett tvåårigt proffskontrakt med Boston.

Den 19 september höll den nya proffsdamligan PWHL i sin första draft och Emma Söderberg blev då första svensk någonsin att draftas till PWHL då hon valdes som 58:e spelare av Boston. Hon berättade sedan om känslorna efter draften.

– Sån chock och glädje! Jag förväntade inte alls att höra mitt namn i den stunden, så nästan allt där och då är lite suddigt nu, sade Söderberg till hockeysverige.se efter att hon valts av Boston.

Nu står det klart att Söderberg också sajnas till ett kontrakt av Boston.

Klubben bekräftar nämligen att de har kommit överens om ett tvåårskontrakt med svenska toppmålvakten. Tidigare har Boston skrivit kontrakt med fem spelare, däribland storstjärnan Hilary Knight. Söderberg blir också en av de första målvakterna i PWHL att sajnas till ett avtal.

Emma Söderberg har gjort stor succé på college de senaste åren och även klivit fram och storspelat för Damkronorna på både OS och VM. Vid VM-turneringen i maj stod Söderberg för en riktigt stark turnering och blev uttagen i VM:s All Star-lag. Hon utsågs även till Sveriges bästa spelare på damsidan. Han var även av sju som var nominerade till IIHF:s pris för “Årets spelare”, priset vanns av Söderbergs nya lagkamrat i Boston Hilary Knight.

It’s tendy time! 🧱



We’re psyched to announce the signing of IIHF All-Star and 2023 Swedish Player of the Year Emma Söderberg to a two-year contract. pic.twitter.com/xgKwgliKWl