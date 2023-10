ANNONS

Det blir ingen fortsättning i finska mästaren Tappara för Mattias Bäckman.

Via sin hemsida meddelar Tappara att Bäckman, tillsammans med SHL-bekantingen Radek Muzik, lämnar klubben.

Mattias Bäckman har brottats med stora skadeproblem sedan 2018 och spelade bara tre matcher säsongen 2021/22 med Linköping innan han inte alls kom till spel under fjolårssäsongen.

Den här hösten fick den Tre Kronor-meriterade backen emellertid chansen att spela till sig ett kontrakt med den finska mästarklubben Tappara, då han under Rikard Grönborgs ledning spelat på ett try out-kontrakt under hösten.

Efter fem Liiga-matcher och fyra CHL-matcher står det nu klart att det inte blir något kontrakt för Bäckman. Via sin hemsida meddelar Tappara att Bäckman, tillsammans med SHL-bekantingen Radek Muzik, lämnar klubben.

“Tappara tackar båda spelare för deras insatser och önskar dem lycka till”, skriver klubben på sin hemsida.

Mattias Bäckman noterades inte för någon poäng i Liiga för Tappara, men stod för en passningspoäng i CHL. Radek Muzik, å sin sida, sköt ett mål på nio Liiga-matcher men gick poänglös från sex CHL-matcher för Tammerforsklubben.

TV: Magnus Hävelid om Leo Carlsson: "Det bara lyser om honom"