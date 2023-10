Jonas Johansson höll nollan i två raka matcher under förra veckan.

Nu prisas han då av NHL och utses till veckans näst bästa spelare i ligan.

Jonas Johansson har fått en kanonstart på säsongen i Tampa Bay Lightning där han har fått kliva fram som förstemålvakt efter skadan på stjärnkeepern Andrej Vasilevskij.

Den senaste veckan höll svensken nollan i två raka matcher då Tampa Bay vann med 3-0 mot Carolina Hurricanes och 6-0 mot San Jose Sharks. Johansson räddade 55 skott i de båda matcherna.

När NHL nu tar ut veckans bästa spelare i NHL tar då Johansson plats som näst bäst i hela ligan den gångna veckan. Tyler Toffoli (New Jersey Devils) är etta efter att ha gjort 6+1 på fyra matcher medan Ryan Hartman (Minnesota Wild) tar bronsplatsen med 5+2 på fyra matcher.

Tyler Toffoli (@NJDevils), Jonas Johansson (@TBLightning) and Ryan Hartman (@mnwild) named “Three Stars” for the week ending Oct. 29.#NHLStats: https://t.co/OTcS7JpXWO pic.twitter.com/mzNktcqeId