En match i England avbröts efter en mardröm. Den tidigare Malmöspelaren Adam Johnson fick halsen uppskuren av en skridsko – och har nu avlidit, enligt hans familjemedlemmar.

Adam Johnson anslöt till Malmö i december 2020 och spelade fram till april med skåningarna. Det blev då tolv poäng på 21 matcher i SHL.

Den här säsongen har forwarden varit i England och Nottingham Panthers.

Där det under gårdagskvällen utspelade sig skräckscener. Det var i matchen mellan Nottingham och Sheffield som amerikanen fick en skridskoskena över halsen. Spelarna bildade en ring runt honom där han fick hjärt-lungräddning av läkare. Han fördes sedan till sjukhus i kritiskt tillstånd.

Men hans liv gick inte att rädda. Under den tidiga morgonen kom beskedet att Adam Johnson har avlidit. Hans egna mamma och bror meddelade beskedet. Även klubben har gått ut med dödsbeskedet.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q