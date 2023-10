ANNONS

Rasmus Dahlin upplever sin längsta poängsvit i karriären. I nattens möte mot New Jersey Devils blev svensken målskytt – och blev därmed den första Sabres-backen sedan 1990 att göra poäng i sju matcher i rad.

Det var i slutskedet av den andra perioden i nattens möte mellan New Jersey och Buffalo som Rasmus Dahlin lyckades skjuta in sig i målprotokollet. Detta efter att han dundrat in 3–3-kvitteringen med ett stenhårt slagskott från blålinjen.

Målet, som var svenskens första den här säsongen, innebar att Dahlin förlängde sin poängsvit till sju raka matcher – och blev därmed den första backen sedan 1990 att göra poäng i sju raka matcher, enligt Sabres PR-konto på X, tidigare känt som Twitter. Den senaste backen att göra poäng i sju matcher var legendaren Phil Housley, som då lyckades producera poäng i hela 14 matcher på rad.

Holtz och Bratt målskyttar

Rasmus Dahlins fullträff skulle emellertid inte räcka långt för Sabres. I den tredje perioden blev Devils finländske forward Erik Haula stor matchvinnare för hemmalaget, då han med drygt sex minuter kvar styrde in det avgörande 5–4-målet.

Både Alexander Holtz och Jesper Bratt skrev in sig i målprotokollet för Devils, där Holtz stod för sitt andra mål för säsongen med Bratt nu producerat fyra fullträffar.

Även Jack Hughes förlängde sin poängsvit till sju matcher och toppar NHL:s poängliga med totalt 18 poäng (5+13) på dessa sju matcher.

New Jersey Devils – Buffalo Sabres 5–4 (2–2, 1–1, 2–1)

New Jersey: Erik Haula 2 (4), Alexander Holtz (2), Jesper Bratt (4), Jack Hughes (5).

Buffalo: J.J. Peterka (3), Tage Thompson (4), Rasmus Dahlin (1), Dylan Cozens (3).

