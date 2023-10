ANNONS

Lias Andersson har rivstartat säsongen i farmarligan. I natt blev svensken tvåmålsskytt i Lavals 4–7-förlust mot Rochester – och nu toppar svensken skytteligan i AHL.

Lias Andersson verkar ha tagit degraderingen från Montréal Canadiens till farmarlaget Laval Rocket innan säsongspremiären på bästa möjliga sätt.

Den svenske har levererat storartat under säsongsinledningen i farmarligan – och toppar nu skytteligan i AHL. Detta efter att han under natten till lördag, svensk tid, blivit tvåmålsskytt i Lavals 4–7-förlust mot Rochester.

Andersson inledde målskyttet drygt fem minuter in i den första perioden, då han rakade in en målvaktsretur från nära håll. I inledningen av den andra perioden höll han sig påpassligt framme och styrde in 3–3-kvitteringen, efter att ett misslyckat skottförsök studsat i plexiglaset bakom Rochester-målet och sedan in framför målet där Andersson med benet lyckades få in pucken i mål.

Lias Andersson har nu noterats för sju mål på de sex inledande AHL-matcherna, vilket innebär att han toppar skytteligan i AHL tillsammans med Adam Gaudette. Totalt har han samlat på sig nio poäng under säsongsupptakten och ligger därmed på en fjärdeplats i den totala poängligan.

Isak Rosén stod för ett av målen för Rochester i matchen och har nu, liksom Andersson, skrapat ihop nio poäng (4+5) på sex matcher i AHL.