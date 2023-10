ANNONS

Djurgårdens svajiga start i HockeyAllsvenskan fortsätter.

Efter derbyvinsten mot AIK senast förlorar DIF mot Almtuna med 4-3 under fredagskvällen.

– Det håller inte, jag är inte alls nöjd, säger Garpenlöv till TV4.

Efter vinsten i Stockholmsderbyt mot AIK senast hoppades Djurgården att deras form skulle vända – men så verkar det inte bli.

Under fredagskvällen förlorar DIF nämligen borta mot Almtuna med 4-3 efter ännu en svajig insats.

Almtuna fick en fin start på matchen och tog ledningen efter drygt fyra minuters spel då backen Jakob Ragnarsson klev upp och sköt sitt första mål för säsongen. Djurgården revanscherade sig sedan och kvitterade genom Frederik Schlyter.

Likaläge efter 20 minuter men den stora rubriken efter första perioden var Jakob Ragnarssons mål – speciellt med tanke på att pappa Marcus Ragnarsson är assisterande tränare i Djurgården.

– Det var skönt att spräcka målnollan, nu kan jag reta pappa lite efter matchen om vi vinner då, säger Ragnarsson Jr till TV4 i pausen.

Alexander Ljungkrantz tvåmålsskytt för Almtuna

I den andra perioden fick Almtuna återigen en pangstart. 2-1 kom redan efter dryga minuten då Hampus Harlestam såg till att ge hemmalaget ledningen igen. Halvvägs i i perioden kom även 3-1 då Alexander Ljungkrantz blev målskytt.

Djurgården lyfte sig sedan och fick in en reducering av Daniel Brodin i powerplay men stockholmarna var i underläge inför avgörandet.

– Jag tycker vi gör det bra i det enkla spelet, när vi inte krånglar till det i mittzon, då skapar vi bra. Men sedan är det mycket som inte så bra som vi måste förbättra, säger Brodin efter mittperioden.

Sina vana trogen började Almtuna bra och gjorde ett tidigt mål även i den tredje perioden. Den tog bara 79 sekunder innan Alexander Ljungkrantz satte 4-2 för att bli tvåmålsskytt. Carl Wassenius stod för en stark prestation och bröt in i offensiv zon innan han sköt ett skott som tog i plexiglaset bakom mål. Pucken studsade dock in framför mål där Ljungkrantz höll sig framme och petade in sitt åttonde mål för säsongen.

Johan Garpenlöv: “Det är jättefrusterande”

Djurgården gav sig inte utan fortsatte pressa på för att komma tillbaka in i matchen. Återigen var det Daniel Brodin som klev fram och sköt ett skott som gick in bakom en skymd Oliver Håkanson i Almtunamålet.

Närmare kom dock inte Djurgården. Precis i slutet av matchen drog DIF nämligen på sig en utvisning och Almtuna fick spela powerplay och kunde se ut de sista minuterna för att vinna matchen med 4-3.

– Vi gör en av våra bästa insatser prestationsmässigt över 60 minuter. Vi är gedigna, stabila och bjuder inte Djurgården på någonting, säger Almtunas assisterande tränare Jimmy Anderström efter segern.

Djurgården fortsätter därmed sin svaga inledning på HockeyAllsvenskan där de nu har förlorat sex av de första elva matcherna.

– Jag är inte nöjd. Vi håller inte nivån över 60 minuter. Det är blandat igen, vissa perioder gör vi det helt okej men sedan faller vi tillbaka och spelar inte på det sätter som vi ska och vill göra. Jag är inte alls nöjd, säger tränaren Johan Garpenlöv och fortsätter:

– Det är jättefrustrerande. Vi har pratat hela säsongen om att hålla en hög och jämn nivå, göra det vi ska göra och göra det över tid i byte efter byte. Sedan måste vi börja åka skridskor, vara först på puckarna och vinna lite närkamper. Någonstans måste vi få jobbet gjort där ute. Det håller inte, alla måste vara närvarande och göra sitt jobb.

Almtuna – Djurgården 4–3 (1-1,2-1,1-1)

Almtuna: Alexander Ljungkrantz 2, Jakob Ragnarsson, Hampus Harlestam.

Djurgården: Daniel Brodin 2, Frederik Schlyter.

