Shane Pinto stängs av i 41 matcher, meddelar NHL.

Ottawa-forwarden ska ha brutit mot ligans bettingregler.

Ingen NHL-spelare har tidigare straffats för att ha brutit mot NHL:s regler för spelande och betting.

Fram till nu.

NHL meddelar nämligen att Ottawa Senators-forwarden Shane Pinto har brutit mot ligans bettingregler vilket leder till att han straffas med en 41 matcher lång avstängning. Detta har ännu inte bekräftats av NHL än.

22-åringen blir därmed först att straffas för betting, tidigare har Evander Kane utretts av NHL för att ha bettat på NHL-matcher men han friades sedan från anklagelserna.

Det är ännu inte klarlagt vad Pinto har gjort för att bryta mot regelverket men NHL skriver i sitt uttalande att utredningen inte har hittat bevis på att han har bettat på NHL-matcher.

– Jag vill be om ursäkt till NHL, Ottawa Senators, mina lagkamrater, fansen och framför allt min familj. Jag tar helt och hållet ansvar för mina aktioner och och ser fram emot att vara tillbaka på isen med mitt lag, säger Pinto i ett uttalande på Ottawas hemsida.

