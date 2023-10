Lian Bichsel fick matchstraff för att ha lämnat utvisningsbåset i samband med en bråkig situation i en match mot Chicago Wolves tidigare i veckan.

Nu stängs den tidigare Leksandsbacken av i tre AHL-matcher.

Det hettade till rejält tidigare i veckan när Chicago Wolves tog emot Texas Stars i AHL. Efter att den tidigare Leksandsbacken Lian Bichsel tacklats av Kyle Marino efter avblåsning utbröt ett bråk som resulterade i att både Bichsel och Marino visades ut.

Efter att Bichsel placerats i utvisningsbåset av domarna så skrinnade 19-åringen emellertid ut på isen igen i riktning mot Marino. Till följd av detta åkte backtalangen på ett matchstraff för att ha lämnat utvisningsbåset – och nu straffas Bichsel ytterligare.

Via sin hemsida meddelar AHL att Bichsel stängs av i tre matcher för tilltaget, vilket innebär att han missar helgens matcher mot Milwaukee och Chicago samt mötet med Manitoba nästa helg.

Bichsel lämnade Leksand för spel i Nordamerika inför den här säsongen, efter att ha draftats av Dallas Stars i förstarundan 2022. 19-åringen står noterad för en passningspoäng på tre matcher i AHL den här säsongen.

Lian Bichsel (#20) took a hit after the whistle from Kyle Marino and then, after being put in the penalty box, came out to jaw with Marino some more.



He was given a game misconduct for leaving the penalty box. Video showing the game misconduct conduct 👇 pic.twitter.com/6O9ygHB9tF