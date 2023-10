Dalibor Dvorsky lämnade Oskarshamn efter endast tio matcher.

Nu uppger Sportsnets Jeff Marek att stortalangen i stället kommer spela i OHL med Sudbury Wolves.

Inför årets säsong flyttade Dalibor Dvorsky från AIK till Oskarshamn i SHL men det blev ingen lyckad tid i den småländska klubben för stortalangen.

Dvorsky gick poänglös från alla tio matcher och fick begränsat med istid. Under de två senaste matcherna fick han endast något enstaka byte av Oskarshamns tränare. Tidigare i dag meddelade då klubben att slovaken lämnar efter blott tio matcher i klubben.

Det har därefter pratats om en möjlig utlåning till HockeyAllsvenskan för 18-åringen – men så blir det inte.

Enligt Sportsnets Jeff Marek kommer stortalangen i stället att spela för Sudbury Wolves i den kanadensiska juniorligan OHL. Efter Dvorsky redan skrivit NHL-kontrakt med St. Louis Blues så är det NHL-klubben som har stor inverkan på var han ska spela och de uppges nu alltså ha kommit överens om Sudbury Wolves.

Sources confirm that St Louis Blues first rounder Dalibor Dvorsky has left his Swedish team and is headed to the Sudbury Wolves of the OHL.