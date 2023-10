Emil Heineman skadade sig i helgens match mot Abbotsford efter att ha fått domarens knä i huvudet. Nu blir svensken borta på obestämd tid.

Det var i den andra perioden av helgens AHL-match mellan Laval Rocket och Abbotsford Canucks som hemmalagets svenske forward Emil Heineman skadade sig i en olycklig situation.

Den svenske forwarden skrinnade med pucken längst med kortsargen, när han kolliderade med ena domaren. Domaren försökte flytta sig från puckens bana, men när domaren hoppade upp träffade han en fallande Heineman i huvudet med sitt ena knä.

Under måndagskvällen lät Laval Rocket meddela att den svenske forwarden blir borta på obestämd tid med vad de beskriver som en överkroppsskada.

Heineman lämnade Leksand för spel i Nordamerika inför den här säsongen och noterades för en passningspoäng i premiärförlusten mot Abbotsford (4–7). 21-åringen hann inte noteras för någon poäng i lördagskvällens returmöte med Abbotsford, som bortalaget vann med 4–3.

Emil Heineman left the game after getting a flying knee from the official as he was falling. pic.twitter.com/b1Zb78NqI3