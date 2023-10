ANNONS

Det hör inte till ovanligheterna att domare får stå i skottlinjen efter matcherna. Domarchefen Tomas Thorsbrink menar att klimatet blivit bättre gentemot spelare och ledare – men att det alltjämt finns mycket att jobba med på sidan av isen.

– Vi får ha polisbilar med för att domarna ska kunna åka i väg och döma, säger Thorsbrink till hockeysverige.se.

HAMMARBY/STOCKHOLM (Hockeysverige.se)

Det talas mycket om domare och deras insatser inom svensk hockey. Kanske främst bland fans och i sociala medier. Håkan Södergren sa till hockeysverige.se nyligen en tänkvärd sak

– Domarens påverkan av matchresultat är väsentligt överdrivet. Domarens bedömning reflekterar oftast matchbilden och speglar lite av den bilden du generellt får som ”neutral” åskådare. Vilket sällan supporters, ledare eller media klarar att se eller vill se. Media har ju också en tendens att söka situationer att bygga rubriker eller frågor kring domslut, sade Södergren.

Hur är egentligen klimatet för domare i SHL? Hockeysverige.se reste till SHL och SDHL:s lokaler vid Hammarbyhöjden i södra Stockholm för ett långt samtal om just domares situation tillsammans med domarbasen, Tomas Thorsbrink.

– I SHL har vi dag ett betydligt bättre klimat än vad vi hade bara fem år tillbaka. När jag pratat klimat menar jag det som är på isen, säger Tomas Thorsbrink och fortsätter:

– Vi har jätteprofessionella spelare, tränare, ”GM:s” och allt sådant. Lagen och föreningarna blir mer och mer förstående att det här är en viktig del som vi måste ta hand om. Det tror jag är den stora grejen.

– Däremot har vi ett stort problem desto längre ner i seriesystemet man kommer. Framför allt är det föräldrar som är problematiska.

– Senaste siffrorna jag hört visar på att vi har väldigt många domare nu som gått utbildningar. Problemet är fortfarande hur vi ska få killarna och tjejerna att fortsätta. Att man vill fortsätta efter två, tre matcher med skrikande föräldrar. 14-, 15-, 16-åringar som dömer flickor och pojkar på en låg nivå under sin första säsong. Hur ska vi ta hand om dom?

– Om vi pratar fans och allt sådant, i och med alla sociala mediekanaler är det ett väldigt hårt klimat på sidan om. Jag tror inte det är unikt för domarna utan så är samhället nu. Det går för fort från en tanke till att trycka på en knapp och sedan är det ute hos alla. Nu behöver man inte skriva ett brev till en domare och berätta att man är förbannad eller att det ska in i någon tidningsartikel som ska tryckas.

Tomas Thorsbrink. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Klimatet mellan spelare och domare är jättebra”

Hur upplever du att relationen på isen mellan spelare och domare i SHL och Hockeyallsvenskan är?

– Jag har förmånen att höra domarna och vad dom säger. Över lag tycker jag att relationen är fantastiskt bra.

– Sedan ska vi ha klart för oss att det är en av världens snabbaste sporter. Det är liten puck, 7,5 centimeter, som kommer i 140 kilometer i timmen och det händer så mycket saker. Som spelare är du inne 30 sekunder och adrenalinet bara pumpar, så spontaniteten finns alltid där. Den är alltid okej så länge du inte kliver över gränsen.

– Däremot andra delarna, att alltid vara framme och klaga på varje sak. Vi har väldigt få sådana kvar. Det är till och med situationer då kaptenen kommer fram och säger ”Jag har egentligen inget att prata med er om, men vår coach vill att jag åka till er.”

– Ibland är alltså kaptenen less på sina egna tränare, men klimatet mellan spelare och domare är jättebra.

Ledare och domare?

– Jättebra, fast inte lika bra som spelare och domare. Så år det desto längre man kommer ifrån själva hockeyn, vilket är naturligt eftersom spelarna är där ute på isen och förstår varandra på ett annat sätt. När du kommer en bit ifrån isen får du kanske ett annat perspektiv på det du ser.

– Klimatet sedan fem år tillbaka och fram till idag, det är en jättestor skillnad. Så stor eloge till alla spelare.

“Vi är ingen spyhink för att få ut en känsla”

Hur pratar ni inom domarkåren att inte gå över gränsen och bli för bra kompis med spelarna?

– Det handlar om integritet. Först måste vi ha klart för oss att vi är dömande. Polis, domstolsväsen, domare…

– Vi gör saker som alla inte alltid kommer vara nöjda med. Man kommer alltid tycka saker. Det finns ingen objektivitet utan subjektiva bedömningar hela tiden. Det skapar vissa saker. Sedan pratar vi alltid om hur vi kommunicerar. Att vi gör det ute på isen för att få ett bra flyt i matchen.

– Det värsta jag vet är domare som är framme och pratar med spelarbås hela tiden. Linjemannen och spelarna står och väntar på att man ska få släppa pucken, men kan inte göra det för att en domare ska prata med båset. Det är något som är fullständigt meningslöst.

– Däremot ska vi kommunicera när matchen kräver det. Vi får såklart från omgivningen att domarna är dåliga på att kommunicera. För mig är inte kommunikation att en säger något och sedan är det bra. För mig är kommunikation att det måste vara två parter.

– Då har vi sagt att det inte finns någon anledning att vara där för vi är ingen spyhink för att få ut en känsla. Man kanske inte heller ska ta kommunikationen direkt utan i stället säga ”Du, jag kommer till dig i nästa byte” då ledaren kommit ner lite.

Har du upplevt domare som tagit väldigt illa vid sig av kritik från spelare och ledare?

– Våra domare har varit med under en lång tid inom vårt seriesystem. Där har domarna över tid byggt upp en kompetens. Domarna som kommer till oss, jag skulle inte säga hårdhudade, men kan skilja på person och sak.

– Att säga att ingen bryr sig är att ljuga. Klart att man påverkas om det inte varit sakligt. Vi har också haft domare som tagit jätte illa vid sig, absolut.

Är det någon som till och med avslutat sin karriär tack vare osaklig kritik?

– Upp hos oss i SHL är det ingen, vad jag vet. Däremot, längre ner vet jag flera som slutat. ”Det här är inget kul längre, så nu får det vara nog”.

Hur utbildar man sig till att bli hårdhudad?

– Inte hårdhudad på så vis. Ungefär som en räddningstjänst som varit med om ett självmord, att man har ”debriefing” efter. Så jobbar vi med teamet och domarcoacherna. Varje måndag träffar vi huvuddomarna digitalt och går igenom situationer.

– Jag tror det viktiga är att prata om saker som hänt och att vi också är öppna. Allt domarna gör där ute är inte vi nöjda med, men vi pratar i termer som vad vi lär oss av de här sakerna.

Daniel Persson, Sören Persson, Mikael Sjöqvist och Simon Hillborg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Berättar om hoten: “Vi får ha polisbilar med…"

Vart går gränsen då det kommer till publik som kritiserar domare?

– Vi har inga problem om man står i en TV4 Play-sändning eller säger till en tidning att man inte håller med om ett domslut.

– Problemen är när man ”namedroppar”. ”Thorsbrink är så jävla dålig, hur kan han ta den där?” Det som händer då är att drevet av fans, eftersom deras idol har sagt vad de tycker.”Då får jag också säga det”.

– Det är då vi får hoten vid sidan av och vår säkerhetsavdelning blir inkopplad. Vi får ha polisbilar med för att domarna ska kunna åka i väg och döma. Vi har inga problem att man kritiserar det vi gör i vår profession, men gå inte över till personen för då påverkar det domarnas barn som går i skolan och förskola. ”TV4 Play-reportern tyckte din pappa var så jävla dålig igår”. Vi är mer rädda hur våra familjer tar det än vi själva.

Du har fått tagit en del skit själv genom åren, är det här något även du har fått uppleva?

– Ja, och jag har funderat flera gånger på om det är värt det. Under en period var det väldigt mycket skit, vilket påverkade runtomkring. För mig var det olustigt att åka på en match.

– Jag kommer ihåg då jag nästan fick order ”du får inte åka ut på matcher”. Det är hemskt att inte kunna göra sitt jobb beroende på att det är olustigt där ute. Det här kan även hända spelare eller ledare, men när du inte kan hålla isär prestation kontra person blir det jobbigt.

– Nu har det varit mycket bättre under en tid och jag hoppas att det håller i sig. Vi har också pratat om det här med våra lag samtidigt ledningarna i klubbarna förstår vad det handlar om. Vill vi ha domare även på sikt måste vi som är i högsta ligan föregå som ett gott exempel.

För det här påverkar klimatet neråt i serierna?

– Vatten rinner inte nerifrån och upp utan uppifrån och ner. Kan vi sköta oss kommer det sippra igenom neråt.

– Allt vi gör, spelar våra tjejer och killar schysst på högsta nivån kommer man göra det även längre ner. Det här gäller även oss domare, att vi måste föregå med gott exempel för att andra också ska göra det. Man kan säga vad man vill, men vi måste alltid vara lite bättre än alla andra i sättet vi beter oss.

– Många säger ”Det är väl bara att käfta emot när dom skriker någonting”. Nej, det går inte idag. Det kanske fungerade för 20-25 år sedan, men idag är allt så publikt. Allt kommer upp i dagens ljus och vi kan inte ha domare som går ner under den nivån. Domarna måste vara på en högre nivå och lite bättre än alla andra när det gäller.

– Är man stark måste man vara snäll som Bamse säger. Det måste vi vara i en högstaliga.

"Dom riktiga hjältarna är på en lägre nivå"

Har du tittat på domare längre ner i seriesystemet?

– Ja, jag försöker. Bland annat på TV-pucken och sådana saker. Nu spelar inte mina barn hockey längre, men då tittade jag såklart.

– Jag kommer ihåg från TV-pucken för några år sedan. Det var i Karlstad. Nu kommer jag inte ihåg vilka distrikt som möttes, men två tre pappor var riktigt otrevliga. Då fick det vara nog. Jag tog med mig min ackreditering och gick dit och sa just att det fick vara nog.

– Det jag blev mest förvånad över efteråt var att det kom fram ett gäng och sa att han alltid varit så där

– ”Det är så skönt att någon säger ifrån”.

– ”Varför gör inte ni någonting, varför tillåter ni att han får hålla på?”

– I Kanada och USA har man publikvärdar på pojk och juniornivå som kan avvisa publik som inte sköter sig. Jag tror att det skulle kunna vara en bra grej här med.

– Våra domare i SHL har det bästa yrket dom kan ha, bästa förutsättningarna och mår nog bäst av alla i domaryrket även fast det är tufft och hårt.

– Dom riktiga hjältarna är på en lägre nivå och som ser till att den där matchen klockan åtta en söndagsmorgon verkligen spelas.

Hur ska vi få en bredare rekrytering på domarsidan?

– Vi har många som rekryteras. Jag tror vi aldrig haft så många domare registrerade som nu. Sedan handlar det om hur det fortsätter. Att få in domarna i systemet fungerar hyfsat bra. Utmaningen är att hur vi ska få domarna att vara kvar år två, tre, fyra och fem.

– Där finns det olika delar. För det första klimatet runtomkring. Det andra, vilket jag är lite orolig för, är eldsjälarna som fanns och finns fortfarande…

– Tittar vi på domarsidan fanns det många eldsjälar och därför det kom fram många domare från exempelvis Ljungby och Gävle. Där fanns det en vuxen förebild som tog sig an unga. Tillexempel Morgan Johansson ”Mackan” Vinnerborg, Ulrik Lindh, Patrik Sjöberg…

– Det fanns många i olika klustren. Varför blev domarna därifrån så framgångsrika? Jo, för det här sociala nätet fanns runtomkring. Det behöver inte vara någon med domarkompetens, men någon vuxen som är där.

– Nästa stora grej är det här med idealt arbete. Sedan tror jag allmänt att vi måste tänka på att få ut om det här mera. Det tror jag vi kan göra mycket genom att profilera. Att vi som så stor organisation kan ännu mer jobba via hockeykontoren ner i distrikten.

Thomas Thorbrink ser också vart rekrytering av domare borde vara som bäst.

– Våra 14 SHL-klubbar borde vara bästa klubbarna i Sverige när det gäller rekrytering av domare och bibehålla klimatet och så vidare.

– Vi kanske ska börja hos oss själva så kanske sprider sig neråt därifrån också.

“Jag tror vi aldrig haft så många domare registrerade som nu”, säger Thorsbrink. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hockeyallsvenskan har startat kampanj

Hockeyallsvenskan har startat en kampanj som går under namnet Visselblåsaren. Trots att Sverige kontinuerligt placerar sig i toppen av hockeyvärldsrankingen finns det en allvarlig fråga som riskerar sportens framtid: bristen på domare. Allt fler domare i lägre divisioner väljer att sluta på grund av hot och hat, en utveckling som på sikt kan påverka kvaliteten på svensk hockey även i de högsta ligorna. För att uppmärksamma detta har Hockeyallsvenskan tagit fram kampanjen Visselblåsarna. Bakom kampanjen ligger bland andra tidigare ganska tuffa backen, Mike Owilli och företaget Borg Owilli.

På hockeyallsvenskans hemsida, www.hockeyallsvenskan.se, går det att läsa mer om kampanjen.

– Jag tror det Hockeyallsvenskan gör är jättebra. Nu har jag bara sett det här på bild, men man har uppmärksammat det här med domartröjor inglasade i hallarna ungefär som du skulle gå in på History of London och ser på mumier. ”En gång fanns det domare också”.

– Allt vi gör som kan få uppmärksamhet är bra. Samtidigt måste vi gå till var och en av oss som konsumerar den här sporten. Om jag som en förälder står och skriker på en domare som är 14 eller 15 år, skulle jag göra likadant om det var mitt barn?

– När man kommer in på en isyta med fyra väggar och ett tak är det som alla hämningar släpper och man beter sig hur som helst. Att det på något vis skulle vara legitimt.

– På SHL-nivå sitter det sex tusen på läktaren så du hör inte det här som domare.

"Om jag som en förälder står och skriker på en domare som är 14 eller 15 år, skulle jag göra likadant om det var mitt barn?", säger Thorsbrink. Här unge domaren Emil Erlman på bilden. Foto: Ronnie Rönnkvist

Publiken hör det och där sitter barn som skulle kunna vara framtidens domare eller hockeyspelare.

– Precis. Alla fans måste ta ett större ansvar för det här. Över lag har vi en sjukt bra domarkår i Sverige. Utbildningsmässigt och strukturellt finns det ingen i världen som klår oss. Sedan har NHL kommit väldigt långt, men det är för man har en helt annan syn. Skulle någon göra något mot en domare där skulle det kosta så mycket, mycket mer. Man gör helt enkelt inte så och har förstått det där. Självklart också att det är världens bästa professionella spelare i den ligan.

– Alla måste ta sitt ansvar och fundera. Vi ser idag egentligen inget problem att rekrytera, men får vi inte alla som börjar nu att fortsätta kommer över tid vår rekryteringsbas bli mindre. På sikt kommer det påverka kvalitén.

Det är alltså inte att rekrytera nya domare som är basen utan att få behålla dom ni fått in i verksamheten?

– Ja, absolut. Vi kan tvinga varenda förening i hela Sverige att gå en domarkurs om SIF (Svenska Ishockeyförbundet) skulle säga det, men det är egentligen oväsentligt.

– Vi har gjort så att alla SHL:s U14-lag måste gå en föreningsdomarkurs. Det är av två aspekter. Först och främst vet vi att få av dom kommer bli SHL, Hockeyallsvenskan eller Hockeyettan-spelare. Många kanske slutar efter TV-puck, junioråldern eller hockeygymnasiet. Då har dom något med sig och vi borde fånga upp dom personerna på ett bra sätt.

– Sedan handlar det om att skapa ett intresse för domaryrket. Att man kanske får döma lite och jag ska inte säga något annat än att det är schyssta fickpengar också. Är man är 14, 15, 16 eller 17 år, det är bra med pengar. Man ska inte ta bort den grejen från det här.

– Härigenom också få respekt för det här yrket och rollen. Att förstå vad det innebär om jag skriker till en linjeman. Kanske att du dömt själv och blivit utsatt för det och då tänka ”Shit, jag kanske ska…” Dessutom lär man sig regelboken och att vara i en helt annan kontext utan klubba.

Hyllar damdomaren: “Varit helt fantastiskt”

Ni har Anna Hammar på elitnivå, hur har det fungerat att ha en damdomare i Hockeyallsvenskan?

– Jättebra och tycker det har varit helt fantastiskt. Jag skulle gärna se damdomare på, så att säga, hög nivå.

Att kompetensen finns råder inget tvivel om, men får Hammar och även andra damdomare den respekt som dom förtjänar där ute?

– Jag tror att dom får en annan respekt. Anna är först och främst en pionjär. Där tycker jag att vi inom svensk hockey varit väldigt dåliga med att profilera henne. Varför gör vi inget större om henne som person? Hon är först ut, en plog.

– Vi behöver betydligt fler damdomare. Här måste vi sätta upp ett mål i svensk hockey att SDHL ska dömas av damdomare inom fem eller tio år. Då skulle vi få en bredare rekryteringsbas på damdomare också.

– Det är få domare som har en sådan erfarenhet internationellt som Anna. Här pratar vi Linus Ölund, Micke Nord, Tobbe Björk, (Ludvig) ”Ludde” Lundgren eller Emil Yletyinen. Hon är på samma nivå med OS och VM, så det är inte vem som helst.

– Sedan krigar hon på samma villkor som alla andra, vilket är viktigt att påpeka. Hon har tagit sig dit där hon är på egna meriter. Det är inte någon kvotering utan enbart kompetens. Det som också är bra med Anna är att hon är huvuddomare i SDHL och internationellt och linjedomare i Hockeyallsvenskan. – Jag hoppas hon breder vägen och det satsas ännu mer på damsidan. Det är också något vi inom SHL göra genom att vara i SDHL och dömer fyrdomare tillsammans med damdomare.

Maria Furberg och Anna Hammar – två av Sveriges bästa damdomare. Foto: Ronnie Rönnkvist

Är det många tjejer som idag går domarkurser?

– Nej, men det blir fler och fler även där. Om vi ser på Tre Kronors hockeyskola är det mängder med tjejer med där nu. Vi måste ta hand om dom tjejerna som börjar där nere.

– Det finns hur mycket som helst att göra, men vi måste sätta det på pränt. Att när vi pratar utveckling inte bara pratar spelare och ledarutveckling. Det ska vara spelare, ledare och domarutveckling. Jag vill inte ha något eget spår för domarutveckling, utan det måste vara naturligt i allt annat vi gör. Annars blir det ”dom det är lite synd om”.

– Alla måste förstå att har vi inte spelare, har vi inte ledare, har vi inte domare så har vi inte heller hockey. Jag kan tycka att det över tid varit dåligt att det inte satsats mer på det.

Varför ska en ung tjej eller kille börja döma?

– För det första är det en fantastisk gemenskap och du blir med i ett lag. Alla som varit med i ett lag vet om känslan att dela sorgemomenten, men även glädjemomenten som gör att glädjen blir så mycket starkare och sorgen så mycket mindre. Det är lagidrott för mig.

– Du får tjäna pengar. Jag vill inte sticka under stol med det. Du kan gå på bio, vara ute med dina kompisar…

– Dessutom vad du lär dig. Då menar jag inte bara regelmässigt, utan vad du lär dig som person. Hur du identifierar dig själv och vilka enorma ledarskapsegenskaper du utvecklar från tidig ålder. Det borde stå arbetsgivare på kö för att få anställa dom här personerna längre fram. Du investerar i din framtid. Det tror jag är grejerna man ska lyfta fram oavsett idrott, avslutar Tomas Thorsbrink.

