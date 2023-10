Tom Willander valde att lämna Rögle för spel i collegeligan med Boston University inför den här säsongen. I natt debuterade det svenske storlöftet – och blev målskytt direkt.

Tom Willander visade framfötterna i Rögles juniorlag förra säsongen och var en framträdande back när Småkronorna tog silver i U18-VM i våras. I somras draftades han som elfte spelare totalt av Vancouver Canucks och inför den här säsongen har 18-åringen lämnat Sverige för spel i den amerikanska collegeligan.

I natt gjorde Willander sin debut med Boston University mot University of New Hampshire – och producerade direkt. Boston förlorade förvisso matchen med 4–6, men den 18-årige svensken stod för både ett mål och en assist i matchen.

Redan efter tre minuters spel sköt Willander ett skott som Luke Tuch kunde styra in till 1–0 och med drygt tre minuter kvar att spela av första perioden slog Willander till själv, då han direktsköt in 3–2-målet från en fri position i slottet.

Förutom Tom Willander återfinns även storlöftet Macklin Celebrini i Boston University den här säsongen. 17-åringen rankas av de flesta att gå som etta i 2024 års NHL-draft och supertalangen har inlett säsongen med att göra fyra poäng (3+1) på två matcher

First collegiate goal for Tom 🚨



First collegiate point for Celly 🍎



🤝 @Canucks



Watch on ESPN+: https://t.co/ddrqFZ5nKu@hockey_east | @NESN | @espn pic.twitter.com/mSKgPKcvM1